Znów pokaz siły WIG20. Ważna sesja CD Projektu

Środa była kolejnym udanym dniem dla indeksu WIG20, polski indeks tym samym kontynuuje odrabianie strat poniesionych wcześniej w tym roku. Niestety, wciąż rozczarowują mniejsze indeksy.

WIG20 na poważnie wziął się do odrabiania strat względem innych światowych indeksów. Po przespanym pierwszym półroczu, koniec listopada oraz grudzień to póki co pokaz względnej siły indeksu WIG20. Wczoraj polskie blue chipy były europejskimi liderami, zanotowały solidne wzrosty, mimo że wokół dominowała czerwień. Dziś, choć nastroje poza Polską były już nieco lepsze, WIG20 i tak znalazł się w czołówce. Tym razem zyskał 1,2 proc.

WIG20 tym samym wyprzedził już większość europejskich indeksów jeżeli chodzi o tegoroczną stopę zwrotu, mimo iż jeszcze kilka miesięcy temu taki scenariusz wydawał się abstrakcyjny. Dystans jaki do nadrobienia miał WIG20 świetnie obrazują dwa porównania. Pierwsze z S&P500, które w ostatnim miesiącu straciło blisko 6 proc., podczas gdy WIG20 około 6 proc. zyskał. S&P500 wciąż jednak ma wyższą tegoroczną stopę zwrotu. Drugie z giełdą rumuńską. Tamtejszy BET zaliczył dziś fatalną sesję tracąc przeszło 11 proc. Inwestorów nad Dunajem wystraszyło widmo nowych, wyższych podatków. Mimo takiego załamania BET wciąż może się pochwalić nieco lepszą stopą zwrotu w tym roku niż WIG20.

Drugi mankament polskiej giełdy to słabość szerokiego rynku. O ile WIG20 nadrabia straty, mWIG, a przede wszystkim sWIG, wyraźnie za blue chipami nie nadążają. Kolejny dowód potwierdzający taki układ dała dzisiejsza sesja, gdzie mWIG i sWIG wprawdzie zyskały, ale tylko ułamek procenta, nie przekraczając nawet poziomu +0,1 proc. WIG, głównie za sprawą świetnej postawy spółek z WIG20, zyskał 0,9 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły 864 mln zł, z czego 692 mln zł wygenerowały blue chipy.

Najmocniej wśród blue chipów wzrosła wycena CD Projektu (+7,29 proc.), który jest najwyżej od 4 grudnia. Spółka wybiła się dziś z trendu spadkowego - z linią oporu męczyła się pół grudnia - czym mogła przyciągnąć uwagę analityków technicznych. Warto zauważyć, że dziś wśród spółek z WIG20 tylko 3 zakończyły sesję czerwienią. Dodatkowo nie były to mocne spadki, najsłabszy Alior stracił 0,5 proc.

Na szerokim rynku wzrosły akcje Krezusa (+28,26 proc.), Getinu (+4,88 proc.), Playway (+3,46 proc.). Spadły natomiast wyceny Sanoku (-3,57 proc.), Budimeksu (-2,2 proc.), CI Games (-2,33 proc.) i Millennium (-2,16 proc.). O 2,73 proc. wzrósł kurs Kernela. Spółka podała w komunikacie, że Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił Kernelowi kredytu w wysokości 250 mln USD.

Źródło:

Adam Torchała/PAP Biznes