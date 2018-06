Zielona seria WIG20 trwa. Korekta na Lotosie i Orlenie

WIG20 zanotował piątą wzrostową sesję z rzędu. Zieleń przeważała także na pozostałych głównych indeksach z GPW. Korektę zaliczyły z kolei spółki paliwowe.

Na GPW panowała dziś rzadko spotykana zgodność. Zarówno WIG20, jak i WIG oraz mWIG wzrosły dziś o 0,6 proc. Nieco słabiej - wzrost o 0,3 proc. - wypadł sWIG. Warto wspomnieć, że polskie blue chipy po okresie szarości, zaliczyły dziś piątą wzrostową sesję z rzędu. Niestety, WIG20 ostatnio ma tendencję do poruszania się seriami i te wzrostowe często przeplata spadkowymi. Te drugie bywają nawet intensywniejsze. W efekcie w tym roku indeks wciąż jest 7,7 proc. pod kreską.

Dodatkowo obroty na GPW sięgnęły dziś ledwie 715 mln zł, co jest wynikiem słabym. Liderem obrotów na GPW był PKN Orlen (67 mln zł). Kurs spółki spadł na zamknięciu o 1,1 proc. O 0,9 proc. dołował także Lotos. Ostatnie sesje dla tej dwójki były jednak udane, co wiąże się m.in. z przesunięciem ich spod opieki ministra energii bezpośrednio pod premiera Morawieckiego. Dzisiaj negatywny sentyment do sektora paliwowego mógł "sponsorować" przegłosowany przez Sejm nowy podatek paliwowy.

Wśród blue chipów najmocniej zwyżkowały dziś notowania spółek energetycznych: Tauronu (+4,3 proc.), PGE (+3,5 proc.) i Energi (+3,0 proc.). Te z kolei - w przeciwieństwie do spółek paliwowych - mają spore straty do odrabiania. Spadkom wśród spółek z WIG20 przewodził Cyfrowy Polsat (-2,9 proc.). Słabiej od wspomnianego Orlenu wypadło także Orange.

Na szerokim rynku najmocniej, o 32 proc., wzrosła wycena Mostostalu Zabrze. Spadkiem wyróżniło się z kolei się m. in. Prairie Mining, którego notowania poszły w dół o ponad 9 proc. We wtorek i środę akcje spółki zyskały 45 proc., po tym jak władze JSW otwarcie przyznały, że są zainteresowane aktywami spółki. Prairie w oczach inwestorów urosło do roli kolejnego kandydata do nacjonalizacji.

O 2,8 proc. wzrósł kurs spółki Colian. Allumainvest oraz inne podmioty, które ogłosiły wezwanie na akcje Colian Holding rozważają dokonanie zmiany ceny akcji w wezwaniu - wynika z komunikatu Coliana. Allumainvest zaproponował, by w projekcie uchwały na ZWZ podnieść maksymalną cenę skupu akcji własnych Coliana do 4,0 zł z 3,76 zł.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3459,77 -0,03 1,56 -2,93 -2,51 -1,26 DAX Niemcy 12811,05 -0,15 1,64 -1,06 1,09 -0,83 FTSE 100 W.Brytania 7704,40 -0,10 0,34 1,81 3,02 0,22 CAC 40 Francja 5448,36 -0,17 0,93 -1,50 3,47 2,56 IBEX 35 Hiszpania 9829,00 0,38 3,84 -3,08 -9,59 -2,14 FTSE MIB Włochy 21767,60 -0,18 -0,08 -11,31 4,96 -0,39 ASE Grecja 778,62 -0,31 3,01 -3,96 0,56 -2,96 BUX Węgry 37401,25 0,66 5,78 -0,37 6,79 -5,02 PX Czechy 1078,38 0,48 0,21 -2,76 7,24 0,02 RTS INDEX (w USD) Rosja 1171,22 -0,55 0,71 1,51 13,24 1,45 BIST 100 Turcja 98623,65 2,03 -2,02 -2,22 1,03 -14,49 WIG 20 Polska 2270,75 0,62 5,27 2,55 -1,64 -7,74 WIG Polska 59412,76 0,56 3,72 1,39 -2,20 -6,80 mWIG 40 Polska 4537,77 0,55 0,82 -0,84 -6,74 -6,39

Wśród średnich spółek (z mWIG 40) wzrostom przewodził Sanok (+7 proc.) oraz Kęty i GTC, których notowania zwyżkowały o 5 proc. Ponad 2-proc. zniżkę odnotowały natomiast kursy Grupy Azoty i Amrestu. O 1,1 proc. spadło zaś notowane w ramach sWIG-u PlayWay, które zapowiedziało, że wyda nowe, poprawione "Agony"

Bankier.pl Adam Torchała/ PAP Biznes/