Wraca konieczność podawania PIN-u przy płatnościach zbliżeniowych

Już wkrótce posiadacze kart płatniczych będą musieli podawać kod PIN w trakcie zakupów jeszcze częściej. Dotyczyć to będzie także transakcji zbliżeniowych poniżej 50 zł. Jednocześnie przesuwa się w czasie termin podniesienia limitu do 100 zł dla transakcji zbliżeniowych bez PIN.

Do 14 września banki mają czas na dostosowanie swoich systemów do zaleceń europejskiej dyrektywy o usługach płatniczych (PSD2). Jedną ze zmian przewidywaną w wytycznych do dokumentu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa dla transakcji zbliżeniowych realizowanych za pomocą kart płatniczych. W praktyce przełoży się to na konieczność podawania kodu PIN znacznie częściej niż do tej pory. Dotyczyć to będzie także transakcji niskokwotowych, czyli poniżej 50 zł.

5 transakcji zbliżeniowych. Potem PIN

Nowe przepisy zakładają po pierwsze, że kod PIN będzie wymagany po przeprowadzeniu 5 transakcji zbliżeniowych. Nawet jeśli kolejna transakcja będzie bezstykowa, to karta poprosi o wprowadzenie kodu zabezpieczającego. Po wprowadzeniu PIN-u licznik się zresetuje i ponownie będziemy mogli wykonać 5 transakcji bez PIN. Obecnie limit ten traktowany jest przez banki z dużą dozą dowolności – w praktyce zdarza się, że płacący zbliżeniowo małe kwoty w ogóle nie musi podawać PIN-u lub zdarza się to bardzo rzadko.

Po drugie ustanowione zostaną limity wartościowe. Kwota pojedynczej transakcji nie będzie mogła przekroczyć 50 euro, a dodatkowo suma następujących po sobie transakcji zbliżeniowych bez PIN nie będzie mogła być wyższa niż 150 euro. Jeśli tak się stanie, karta poprosi o wprowadzenie kodu. W praktyce zapisy dyrektywy wymuszą na posiadaczach kart płatniczych częstsze zatwierdzanie transakcji za pomocą PIN-u. Od tych zasad zasady będzie jeden wyjątek – nie będą obowiązywały przy automatycznych płatnościach w transporcie (autostrady) i strefach parkingowych (bilety).

100 zł bez PIN-u w II kwartale 2020

Z tego względu przesunie się w czasie podniesienie przez banki limitu dla transakcji bezstykowych do kwoty 100 zł bez PIN-u. O tym, że instytucje finansowe mają w planach podniesienie tego pułapu,pisaliśmy już na łamach Bankier.pl kilkukrotnie. Początkowo mówiono, że nowy limit zacznie obowiązywać już w III kwartale 2019 r. Jednak ze względu na zmiany związane z wdrożeniem nowych przepisów dla kart zbliżeniowych, termin ten został przesunięty. Banki nie chcą bowiem wprowadzać zbyt wielu zmian za jednym podejściem. Najpierw będą chciały dać czas klientom na przyzwyczajenie się do nowych zasad korzystania z kart płatniczych i częstszego wprowadzania kodu. W nieoficjalnych rozmowach mówi się, że realnym terminem podniesienia kwoty do 100 zł bez PIN-u może być dopiero II kwartał 2020 r.

Obecny limit 50 zł dla transakcji zbliżeniowych bez PIN ustanowiony zostały przed dekadą, kiedy to nowa technologia dopiero raczkowała. Dziś zbliżeniowo płacimy już częściej niż w sposób tradycyjny. W 2017 r. po raz pierwszy średnia wartość transakcji zbliżeniowej przekroczyła 50 zł , a tym samym była ponad 3-krotnie wyższa niż w 2010 r. Firma Mastercard argumentuje, że obecny limit jest już za niski. W ciągu 10 lat realna wartość nabywcza pieniądza spadła o łącznie 21,6 proc. Zestaw produktów, który 10 lat temu był wart 100 zł, dziś kosztuje ponad 120 zł. W efekcie, maksymalna kwota 50 zł ustalona w 2007 r. przestała być adekwatna do dzisiejszych warunków.

