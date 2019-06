Ursus podpisał list intencyjny z Alamo Group Europe o sprzedaży działalności w Dobrym Mieście

Ursus i Alamo Group Europe Ltd. podpisali wstępny i niewiążący list intencyjny, na podstawie którego rozpoczęto negocjacje dotyczące sprzedaży na rzecz Alamo części lub całości działalności prowadzonej przez Ursus w dywizji w Dobrym Mieście - poinformował Ursus w komunikacie.

"Wstępnie przyjęto, iż transakcja będzie dotyczyła sprzedaży nieruchomości, zapasów, praw własności intelektualnej związanych z dobromiejskimi wyrobami oraz innych istotnych elementów będących integralną częścią działalności prowadzonej w Dywizji w Dobrym Mieście" - napisano w komunikacie.

Planowana transakcja wchodzi w zakres realizowanego planu restrukturyzacyjnego Ursusa.

Spółka posiada obecnie trzy zakłady produkcyjne: w Dobrym Mieście, w Opalenicy i największy w Lublinie. Ursus produkuje rocznie ok. 1,5 tysiąca ciągników i kilka tysięcy maszyn rolniczych sprzedawanych w Polsce i za granicą.

Alamo Group Europe Ltd. to spółka zależna od amerykańskiej Alamo Group Inc., notowanej na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych z siedzibą w Seguin w stanie Texas. Firma zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją ciężkiego osprzętu dla traktorów rolniczych z zakresu koszenia oraz utrzymania roślinności, a także dostawą części zamiennych dla odbiorców przemysłowych oraz rolników indywidualnych.

Alamo Group Inc. sprzedaje swoje produkty w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych. (PAP Biznes)

