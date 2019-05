Tydzień dużych zaskoczeń

Ostatnie dni były mocno zaskakujące. O politycznych zaskoczeniach lepiej opowiedzą państwu eksperci od polityki, choć patrząc na trafność prognoz w tej dziedzinie, nie oczekiwałbym wiele. Ja skupię się na zaskoczeniach ekonomicznych. Jest ich sporo i są pozytywne, ale wciąż zastanawiający jest rozjazd między faktyczną koniunkturą, a tym co pokazują istotne wskaźniki ze światowej gospodarki.

Nasz indeks zaskoczeń SpotData zanotował w ubiegłym tygodniu silny wzrost, w okolice wieloletnich szczytów. Indeks mierzy różnicę między danymi spływającymi z gospodarki (mierzymy 15 najistotniejszych zmiennych) a prognozami rynkowymi, ważoną zmiennością prognoz. Indeks znów przekroczył poziom 1, co zdarza się średnio dwa razy w roku. Oznacza to, że dane są lepsze o więcej niż jedno odchylenie standardowe prognoz, a w praktyce – że dane są lepsze niż 70-80 proc. prognoz rynkowych.

Mocno na plus zaskoczyły dane o produkcji przemysłowej, produkcji budowlanej i sprzedaży detalicznej. Na razie nie ma żadnych sygnałów, by realna aktywność gospodarcza w Polsce reagowała na słabszą koniunkturę w Niemczech. Wzrost gospodarczy w tym roku może spokojnie być zbliżony do 4,5 proc.

Jednocześnie z największych światowych gospodarek wciąż spływają mizerne dane, przynajmniej te dotyczące nastrojów menedżerów firm. Indeks PMI dla przetwórstwa przemysłowego w Niemczech spadł nieoczekiwanie od poziomu 44,3 pkt (o 0,1 pkt, ale oczekiwano wzrostu). To są wciąż poziomy zbieżne z głęboką recesją przemysłową. A prowadząca badanie firma Markit twierdzi, że jest coraz więcej sygnałów, iż słaba koniunktura w przemyśle przekłada się negatywnie na zatrudnienie. Co gorsze, słabo wypadł analogiczny indeks dla amerykańskiego przetwórstwa. Spadł do 50,6 pkt, czyli o aż 2 pkt w ciągu miesiąca, i znalazł się na najniższym poziomie od niemal sześciu lat. Przemysł w USA był do tej pory odporny na zawirowania w Europie i Azji, ale ewidentnie tamtejsi menedżerowie dostrzegają gorsze trendy.

Te wszystkie dane o nastrojach na świecie byłyby powodem do pesymizmu gdyby nie fakt, że w ostatnich miesiącach PMI słabo mierzył realną aktywność gospodarczą. Nad światem widzą czarne chmury, ale wciąż można mieć nadzieję, że nie będzie z nich deszczu.

Ignacy Morawski