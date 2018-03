Trader Deutsche Banku z zakazem pracy w zawodzie za manipulowanie Liborem

Były pracownik Deutsche Banku został odsunięty od zawodu i ukarany grzywną w wysokością 180 000 funtów. Sprzedawca instrumentów pochodnych według brytyjskiego nadzoru manipulował stawkami Libor – pisze „Independent”.

Guillaume Adolph pracował w największym niemieckim banku jako trader krótkoterminowych instrumentów pochodnych – specjalizował się w obsłudze produktów opartych na Liborze dla franka szwajcarskiego i jena japońskiego.

Financial Conduct Authority ukarało Adolpha za wysyłane w latach 2008-2010 zapytania do innych pracowników banku o dostosowanie zgłoszeń wysokości Libora tak, żeby zwiększyć dochodowość sprzedawanych przez niego produktów. Pracownik łamał prawo także po drugiej stronie – kiedy pracował jako przesyłający stawki Libor dla jena na rynek i wykorzystywał tę pozycję do wspierania swoich kolegów traderów.

FCA uznało go za osobę nieodpowiednią do pracy w finansach przez niedostosowywanie się do regulacji rynku i odsunęło od pracy w sektorze.

MG