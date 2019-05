Gowin: Minister finansów Teresa Czerwińska będzie nadal piastowała ważne stanowisko publiczne

Z tego co wiem minister finansów Teresa Czerwińska będzie nadal piastowała ważne stanowisko publiczne; w przyszłym tygodniu wszystko będzie jasne - powiedział wicepremier Jarosław Gowin, pytany, kto zastąpi ją na stanowisku szefa resortu. Ta decyzja była ustalona od wielu miesięcy - dodał.

W środę po południu w siedzibie PiS odbyło się spotkanie kierownictwa partii; głównym tematem spotkania były zmiany w rządzie. W wyborach do Parlamentu Europejskiego mandaty europosłów uzyskali wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny, pracy, polityki społecznej Elżbieta Rafalska, szefowa MEN Anna Zalewska, a także m.in. rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Mandaty zdobyła też minister w KPRM Beata Kempa oraz wiceminister inwestycji i rozwoju Andżelika Możdżanowska.

Wśród ministrów, którzy mają także w wyniku rekonstrukcji odejść z rządu, wymieniana jest w mediach także minister finansów Teresa Czerwińska.

O zmiany w rządzie pytany był w środę w Polsat News wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

"Nie jest tajemnicą, że aż siedem pań minister opuszcza właśnie rząd, będą pełnić swoją misję w Brukseli" - podkreślił Gowin. Pytany, kto obsadzi wakat po minister Czerwińskiej, Gowin odparł: "To pozostawmy jeszcze przyszłości".

Dopytywany czy szefowa MF odchodzi z rządu, wicepremier zauważył: "minister Czerwińska, z tego co wiem, nie kandydowała do europarlamentu".

Na uwagę dziennikarza, że z jego informacji wynika, że minister Czerwińska odchodzi, Gowin odparł: "Z tego co wiem, to będzie nadal piastowała bardzo ważne stanowisko publiczne". Dopytywany, czy będzie to w Polsce czy za granicą, szef resortu nauki odparł, że chodzi o stanowisko w kraju. "W przyszłym tygodniu wszystko będzie jasne" - podkreślił.

Na pytanie, czy wakat po minister Czerwińskiej obsadzi ktoś wywodzący się z partii Porozumienie, Gowin zaprzeczył. "Pani minister Czerwińska rzeczywiście była moją zastępczynią w ministerstwie nauki, ale ona jest najlepszym przykładem, wspaniałym przykładem, takiego bezpartyjnego państwowca, bezpartyjnego fachowca, który swoimi kompetencjami służył naszemu rządowi" - powiedział wicepremier.

"Ta decyzja, która zapadnie, jak sądzę, w przyszłym tygodniu, była ustalona od wielu, wielu miesięcy" - powiedział minister. Dopytywany o dokładny termin, Gowin odparł: "Proszę przyjrzeć się kalendarzowi pana prezydenta Dudy, wtedy te wątpliwości kalendarzowe będą jaśniejsze".

Szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w rozmowie z dziennikarzami przed posiedzeniem Prezydium Komitetu Politycznego PiS poinformował, że decyzje w sprawie rekonstrukcji rządu będą ogłoszone "lada dzień". Pytany, czy stanie się to w przyszłym tygodniu, odpowiedział, że "może być tak, że w przyszłym tygodniu".

W niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego PiS uzyskało 45,38 proc. głosów, KE - 38,47 proc., Wiosna - 6,06 proc. PiS zdobyło 27 mandatów, Koalicja Europejska - 22, a Wiosna - 3.(PAP)

