Telekomy będą ostrzegać SMS-em przed burzą i nawałnicami

Od 12 grudnia 2018 r. operatorzy telekomunikacyjni będą musieli wysyłać swoim klientom ostrzeżenia o anomaliach pogodowych przewidywanych na obszarze, na którym akurat będą się znajdować. W ramach pilotażu będą jednak informować o burzach i wichurach już w rozpoczynające się wakacje.

Właśnie startuje pilotaż systemu ostrzegania SMS-ami przed zagrożeniami w ramach porozumienia między Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz operatorami. Wiadomości będą trafiały do wszystkich obywateli przebywających w zagrożonym województwie, a docelowo program ma obejmować bardziej szczegółowe obszary.

Docelowy system ruszy w grudniu. Pozwala na to nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca br. Nakłada ona na operatorów obowiązek niezwłocznego, nieodpłatnego wysłania na żądanie dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez niego obszarze.

Obowiązek ten w pełnym wymiarze będzie realizowany od 12 grudnia 2018 roku (wtedy nowelizacja wchodzi w życie), ale już dziś operatorzy zgodzili się na uruchomienie pilotażu. Okres letni to w Polsce czas największych anomalii pogodowych, w związku z czym instytucjom zaangażowanym w pilotaż zależało na uruchomieniu programu już teraz, żeby Polacy mogli dostawać ostrzeżenia o ewentualnych zagrożeniach (np. o nagłych zjawiskach pogodowych takich jak intensywne burze czy gwałtowne nawałnice). Dzięki temu informacja o zagrożeniu dotrze do abonentów sieci znajdujących się na obszarze zagrożonego województwa.

– Zależało nam bardzo, by okres wakacyjny, który w Polsce jest najbardziej newralgiczny pod względem gwałtownych zjawisk pogodowych, wykorzystać do testów systemu. To pozwoli nie tylko na zmniejszenie ryzyka związanego np. z nawałnicami, ale także na optymalizację samego systemu – podkreślił Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

Operatorzy pracują intensywnie nad technicznym wdrożeniem rozwiązania, które umożliwi docelowo wysyłanie takich powiadomień na obszarze mniejszym niż województwo.

