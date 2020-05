Spadek PKB Stanów Zjednoczonych głębszy od oczekiwań

Biuro Analiz Ekonomicznych potwierdziło, że w pierwszym kwartale 2020 roku produkt krajowy brutto Stanów Zjednoczonych odnotował najsilniejszy spadek od czasów Wielkiej Recesji z roku 2009. Co więcej, spadek ten okazał się nieco głębszy od pierwotnych szacunków.

Annualizowana dynamika amerykańskiego PKB w I kwartale 2020 roku wyniosła -5,0% - podało wstępne szacunki rządowe Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA). Kwartał wcześniej odnotowano wzrost o 2,1%. Wstępne szacunki sprzed miesiąca mówiły o anualizowanym spadku PKB o 4,8%.

To najgłębszy spadek PKB w Ameryce od I kw. 2009 roku, gdy na świecie mieliśmy do czynienia z recesją wywołaną wielkim kryzysem finansowym. Ekonomiści spodziewali się annualizowanego spadku PKB o 4,8%.

- Spadek PKB w I kwartale odzwierciedla odpowiedź na rozprzestrzeniania się Covid-19 po tym, jak w marcu władze wydały zakazy opuszczania domów. To doprowadziło do gwałtownych zmian popytu, ponieważ przedsiębiorstwa i szkoły przeszły w tryb pracy zdalnej lub zaprzestania działalności. Konsumenci anulowali, ograniczyli bądź przekierowali swoje wydatki –zastrzega BEA.

- Pełne efekty ekonomiczne pandemii Covid-19 nie mogą być w pełni uwzględnione w szacunkach PKB za pierwszy kwartał 2020 roku, ponieważ ich wpływ w danych źródłowych nie może być jednoznacznie określony – tłumaczą amerykańscy statystycy.

W drugim szacunku PKB w górę zrewidowano statystyki konsumpcji prywatnej, która malała w annualizowanym tempie 6,8% wobec pierwotnie raportowanych 7,6%. Inwestycje kurczyły się w tempie 10,5%, eksport spadał o 8,7%, a import aż o 15,5% (wszystkie dane w ujęciu annualizowanym).

W ujęciu annualizowanym konsumpcja odjęła 4,7 pkt. proc. od dynamiki PKB. Kontrybucja inwestycji wyniosła -0,41 pkt. proc., a zmian zapasów -1,43 pkt. proc. Handel zagraniczny dodał 1,32 pkt. proc., ponieważ import malał znacznie szybciej niż eksport. Wydatki publiczne podniosły annualizowaną dynamikę PKB tylko o 0,15 pkt. proc.

Opublikowane dziś dane to tzw. wstępny szacunek PKB. Miesiąc temu opublikowany został „szybki szacunek”. Natomiast pełny raport o PKB za I kwartał 2020 roku poznamy 25 czerwca. Będą to wtedy dane już mocno historyczne. Ekonomiści nie mają wątpliwości, że to dopiero dane za II kwartał pokażą skalę spustoszenia gospodarki. Oczekiwany jest dwucyfrowy spadek PKB .

