Ranking brokerów forex według wyników klientów – IV kwartał 2017

To już szósty ranking brokerów foreksowych przygotowany na podstawie wyników ich klientów. Tym razem nastąpiła zmiana zwycięzcy rankingu – nie została nim BossaFX. Zmianę zanotowaliśmy także na ostatnim miejscu rankingu, a na przedostatnim miejscu ponownie udało się utrzymać wcześniejszemu maruderowi.

Wszyscy brokerzy opublikowali już dane o wynikach swoich klientów, jakie ci osiągnęli w IV kwartale 2017 roku. Dane o odsetku klientów osiągających zyski i straty udostępniane są w podziale na różne kategorie. Przygotowując nasz ranking, zebraliśmy wyniki w pięciu podstawowych kategoriach występujących u niemal każdego z brokerów. Są to: CFD (kontrakty na różnice kursowe) walutowe, akcyjne, towarowe, indeksowe oraz CFD na obligacje i stopy procentowe.

Po przyjrzeniu się wszystkim danym można dostrzec, że miniony kwartał wyróżnił się, jeśli chodzi o wyniki klientów brokerów. Niestety, wyróżnił się raczej negatywnie. Przede wszystkim stawka się wyrównała, większość brokerów w większości kategorii zaraportowała odsetek „zyskownych” klientów na poziomie od 30% do 40%. Tylko siedem obserwacji wykroczyło poza ten przedział. Wcześniej brokerzy raportowali znacznie więcej wyników wskazujących na odsetek „zyskownych” klientów przekraczający 40%. To oznacza, że spada odsetek inwestorów zyskujących na foreksie.

Drugi wyróżnik to gremialne pogorszenie wyników klientów w stosunku do poprzedniego kwartału. W żadnym z poprzednich kwartałów brokerzy nie zanotowali aż 25 kategorii jednocześnie, w których wyniki ich klientów by się pogorszyły. Tylko w ośmiu kategoriach nastąpiła poprawa wyników.

Ranking CFD na waluty

To jedyna kategoria rankingów, w której klienci brokerów zaprezentowali w miarę niezłą „formę”. U połowy brokerów nastąpiła poprawa odsetka „zyskownych klientów”, u drugiej połowy pogorszenie. Jednocześnie wszystkie obserwacje mieszczą się w przedziale 30-40%, co oznacza znaczne spłaszczenie odsetka „zyskownych” klientów.

Tym razem największym odsetkiem zyskownych klientów może pochwalić się BM Alior Banku, gdzie 37% klientów zanotowało zyski na CFD na waluty. Niewiele gorsze wyniki (>36%) zanotowały kolejne w rankingu BossaFX oraz Noble Markets.

Jeżeli nie widzisz interaktywnej infografiki, przejdź do wersji statycznej.

Ranking CFD na akcje

W tej kategorii tylko dwóch brokerów zanotowało poprawę odsetka „zyskownych” klientów. Liderem był Admiral Markets, który może pochwalić się 52-procentowym odsetkiem klientów notujących zyski. Z drugiej strony bardzo negatywnie wyróżnił się mForex, czyli foreksowa część mBanku, gdzie tylko nieco ponad 7% klientów zanotowało zyski. To najgorszy wynik ze wszystkich dotychczasowych obserwacji we wszystkich kategoriach. Nigdy w historii naszych rankingów nie zdarzyło się jeszcze, aby więcej niż 30% klientów mForex zanotowało zyski w przypadku instrumentów CFD na akcje. Zauważalne jest także niższe miejsce naszego rankingowego czempiona – BossaFX – który zajął w tej kategorii dopiero 5 miejsce z odsetkiem 30,86% „zyskownych” klientów.

Jeżeli nie widzisz interaktywnej infografiki, przejdź do wersji statycznej.

Ranking CFD na towary

W kategorii towarowych CFD zanotowaliśmy gremialne pogorszenie wyników klientów. Tylko odsetek zyskownych klientów CMC Markets pozostał na niezmienionym poziomie 35%. Jednak i tak pozwoliło to temu brokerowi na zajęcie zaledwie trzeciej od końca lokaty w tej kategorii.

Liderem w kategorii okazała się BossaFX z odsetkiem „zyskownych” klientów na poziomie 41,47%. I był to jedyny broker, który w tej kategorii przekroczył poziom 40%. Pozostali notowali wyniki w przedziale od 30-40%.

Jeżeli nie widzisz interaktywnej infografiki, przejdź do wersji statycznej.

Ranking CFD na indeksy

Także w kategorii indeksowych CFD zanotowaliśmy gremialne pogorszenie odsetka „zyskownych” klientów brokerów. Żaden z brokerów nie poprawił swoich poprzednich danych, a aż siedmiu brokerów zanotowało odsetek „zyskownych” klientów w przedziale 30-34%, co oznacza niesamowite zacieśnienie wyników klientów. Tylko BM Alior Banku wyróżniło się, niestety negatywnie, notując 19% klientów z zyskami. Warto zauważyć, że klienci tego brokera niemal od początku naszych rankingów negatywnie odstają swoimi wynikami od pozostałych brokerów. Zwycięzcą kategorii został TMS Brokers z wynikiem 33,8% klientów z zyskami.

Jeżeli nie widzisz interaktywnej infografiki, przejdź do wersji statycznej.

CFD na obligacje i stopy procentowe

W tej najbardziej ubogiej w liczbę brokerów kategorii dysponujemy istotnymi statystycznie danymi jedynie od czterech brokerów. Jednocześnie jest to kategoria, w której brokerzy notują największe odsetki „zyskownych” klientów, rzadko kiedy niższe niż 40%.

Najwięcej klientów z zyskami zanotował już trzeci raz z rzędu TMS Brokers, gdzie aż 68,3% klientów zakończył IV kwartał 2017 roku na plusie. Pozostali brokerzy nie mogą pochwalić się wynikiem przekraczającym 50%.

Jeżeli nie widzisz interaktywnej infografiki, przejdź do wersji statycznej.

Ranking ogólny brokerów forex

Jak zwykle pokusiliśmy się o przygotowanie prostego rankingu podsumowującego wyniki brokerów w poszczególnych kategoriach. Ze względu na brak danych źródłowych o liczbie zyskujących bądź tracących klientów nie mogliśmy oprzeć się tutaj na prostym wyliczeniu odsetka ze wszystkich kategorii. Zdecydowaliśmy się więc na dość prostą metodę – przydzielenie punktacji od 10 w dół punktów za miejsca zajęte przez brokerów w poszczególnych zestawieniach – od najlepszego miejsca do najgorszego. Najwięcej punktów przyznawaliśmy za fotel lidera, najmniej za ostatnie miejsce. Na tej podstawie policzyliśmy średnią punktową. Przy czym nie braliśmy w zestawieniach pod uwagę tych danych, które były oznaczone przez brokerów jako niereprezentatywne. Dane te bywają czasem kompletnie oderwane od pozostałych, przykładowo dla Noble Markets zdarzały się odsetki zyskownych klientów na poziomie 100%, 80% lub 25%.

Jak być może pamiętają stali czytelnicy rankingu, niemal stałym liderem mogącym się pochwalić klientami osiągającymi najlepsze wyniki jest BossaFX, czyli foreksowa usługa Domu Maklerskiego BOŚ. Tak było w trzech ostatnich rankingach oraz w czterech na pięć dotychczasowych. Jednak w najnowszym rankingu mamy zmianę na fotelu lidera – tym razem najlepszymi wynikami mogą się pochwalić klienci Admiral Markets. Warto zauważyć, że broker ten przebył długą drogę na pozycję lidera rankingu, bo w naszym pierwszym rankingu broker ten zajął ostatnie miejsce, a wędrując w górę rankingu tylko raz zawitał na podium rankingu zajmując drugą pozycję.

Broker średnia z zestawień * 1 Admiral Markets 8,50 2 BossaFX 8,40 3 TMS Brokers 7,60 4 XTB 7,20 5 Noble Markets 7,00 6 mForex 5,60 7 BM Alior Bank 5,33 8 CMC Markets 5,00 * brak danych w rankingu szczegółowym i dane oznaczone przez brokerów niereprezentatywne nie były punktowane i nie był brane pod uwagę do średniej

Wpływ na opuszczenie przez BossaFX fotela lidera naszego rankingu miał fakt, że klienci tego brokera zanotowali najlepsze wyniki tylko w jednej z kategorii cząstkowych naszego rankingu, a stawka rankingu bardzo się wyrównała. We wcześniejszych rankingach wyniki klientów brokerów nie były tak „zbite”, a klienci Bossy zdecydowanie dominowali, w wielu kategoriach przekraczając poziom 40% „zyskownych” klientów. Tym razem klientom Bossy zdarzyła się również wpadka, w kategorii "CFD na akcje" broker zajął dopiero piąte miejsce. Natomiast Admiral Markets tak głębokiej wpadki nie zaliczył, także zajmują raz pozycję lidera rankingu cząstkowego.

Trzecie miejsce w ostatnim kwartale 2017 roku zajął TMS Brokers, ogólnym wynikiem wyraźnie już jednak ostając od pierwszej dwójki. Broker ten w historii naszych rankingów notuje gwałtowne wahania zajmowanej pozycji – głównie oscyluje między pozycjami trzecią i siódmą.

Drugiego końca rankingu nie okupuje już BM Alior Banku. Po tym, jak w poprzednim rankingu BM Alior Banku nie zajmowało już ostatniego miejsca samotnie (dołączył wtedy do niego TMS Brokers), tym razem zajęło siódme miejsce. Natomiast ostatnie miejsce zajął tym razem CMC Markets, broker, którego akcjonariuszem jest amerykański bank Goldman Sachs.

Jeżeli nie widzisz interaktywnej infografiki, przejdź do wersji statycznej.

Broker średnia z zestawień * 1 Admiral Markets 8,50 2 BossaFX 8,40 3 TMS Brokers 7,60 4 XTB 7,20 5 Noble Markets 7,00 6 mForex 5,60 7 BM Alior Bank 5,33 8 CMC Markets 5,00 * brak danych w rankingu szczegółowym i dane oznaczone przez brokerów niereprezentatywne nie były punktowane i nie był brane pod uwagę do średniej

Marcin Dziadkowiak