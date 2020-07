PKB Polski w '20 spadnie o 4,6 proc., a inflacja HICP wyniesie 2,7 proc. Letnie prognozy KE

Program Antykryzysowy: Tak pomagamy w czasie pandemii

W dzisiejszym Programie Antykryzysowym porozmawiamy dobroczynności i o tym jak epidemia COVID-19 wpłynęła na nasze podejście do niej. Czy w nowej rzeczywistości chętniej angażujemy się w akcje pomocowe? Czy otworzyliśmy się na potrzeby innych? Komu pomagamy najchętniej? I jakie formy zaangażowania wybieramy? Posłuchajcie co pokazują badania. Zapraszam Was do obejrzenia całej rozmowy z Anną Drewniak z Havas PR Warsaw.