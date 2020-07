OFE na wielkich zakupach

fot. Ralph Orlowski / Reuters

Otwarte Fundusze Emerytalne dokonały w czerwcu największych zakupów akcji od 2013 roku. Wynik napędziła zagranica, ale i w Polsce OFE były aktywne. Szczególnie wyróżniało się Nationale-Nederlanden.

- Największe miesięczne zakupy akcji przez OFE od 2013 roku (1,4 mld PLN) ze względu na dawno nieobserwowany popyt na akcje zagraniczne (774 mln PLN). Popyt na akcje polskie wyniósł 665 mln PLN, to poziom również wyróżniający się na przestrzeni ostatnich trzech lat - informują w raporcie analitycy Trigon DM.

Najaktywniejszy okazał się fundusz Nationale-Nederlanden (NN OFE), który wydał najwięcej zarówno na akcje polskie (483 mln PLN), jak i zagraniczne (635 mln PLN). To w sumie aż 1,1 mld PLN. Saldo netto zakupów innych funduszy nie przekroczyło 100 mln PLN. Wśród zakupów innych OFE wyraźnie przeważały jednak papiery z rynku krajowego. W sumie OFE posiadają 74,6 proc. środków zaangażowanych w polskie akcje, 7,2 proc. w zagraniczne, 7,3 proc. w obligacje oraz 10,8 proc. w depozyty i inne.

/ Trigon

- Reforma OFE została przesunięta i nie wiadomo, czy wejdzie w życie w planowanym kształcie. Ilustracyjnie przedstawiamy jeszcze informacje na temat jej potencjalnego wpływu. Alokacja OFE w polskie akcje wzrosła o 1,0 pp m/m do 74,6 proc. i jest nieznacznie poniżej progu 75 proc., który miał obowiązywać według nowej reformy na dzień 27 listopada 2020. 6 z 10 funduszy jest poniżej tego progu i do jego osiągnięcia brakuje im 1,3 mld PLN. Średnia alokacja w polskie akcje pro-forma po przekazaniu 15 proc. opłaty przekształceniowej wynosiłaby 87,8 proc. 7 z 10 funduszy byłoby poniżej progu 90% (obowiązującego na koniec 2021) i do jego osiągnięcia brakowałoby im 2,7 mld PLN (nie uwzględniając przepływów pieniężnych w tym czasie) - wyliczają analitycy Trigona.

Przypomnijmy, że także maj był mocny pod względem zakupów. OFE nabyły wówczas polskich akcji za blisko 0,6 mld zł, a zagranicznych za 0,1 mld zł. Po słabym 2019 roku, w 2020 w OFE wyraźnie przeważa tendencja zakupowa.

/ Trigon

Napływy z ZUS wyniosły w czerwcu 227 mln PLN (1595 mln PLN YTD), natomiast czerwcowe transfery z tytułu suwaka ukształtowały się na poziomie 468 mln PLN (2914 mln PLN YTD). Średnia ważona jednostka funduszy emerytalnych wzrosła w czerwcu o 3,1 proc. Najlepszy wynik zarządzania osiągnął PZU OFE (+4,2 proc.), a najgorszy Allianz OFE (+2,2 proc.). Od początku roku najlepszy jest MetLife OFE (-12,3 proc.), a najgorszy Generali OFE (-15,7 proc.). Dla porównania WIG zyskał w czerwcu 3 proc., a w I półroczu stracił 14,3 proc.



AT