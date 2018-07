Najtańsze konta osobiste – lipiec 2018 [Ranking Bankier.pl]

Pula bezwzględnie darmowych kont powiększyła się o niespodziewanego gracza. W ramach promocji, poszukujący nowego rachunku bankowego mogą liczyć na brak opłat już nie w czterech, a w pięciu bankach. W których bankach oferowane są najtańsze konta osobiste?

W lipcu w końcu doszło do przetasowań w tabeli z najtańszymi rachunkami osobistymi na polskim rynku. Z zaskoczeniem można zobaczyć gigantyczny awans oferty Citi Handlowego, który nie szczędził nigdy klientom sowitych opłat za podstawowe usługi. Poza tym przypadkiem początek wakacji nie przyniósł więcej gorących ofert.

Metodologia naszego comiesięcznego zestawienia jest zgodna z zasadami porównywarki kont Bankier.pl - najwyżej oceniamy banki, w których klienci nie zapłacą ani złotówki za prowadzenie konta i kartę płatniczą. Na dalszych miejscach plasują się ci, którzy warunkują bezpłatność konta dodatkowymi wymaganiami chowającymi się za gwiazdkami w tabelach opłat i prowizji.

Darmowe konta bankowe

I w ten sposób Citi Handlowy z ostatniego wskoczył na pierwsze miejsce w tabeli, rozpychając się przy tym łokciami między Bankiem BGŻ BNP Paribas (Konto Optymalne), Idea Bankiem (Konto Idealne), Nest Bankiem (Nest Konto) i Orange Finanse (Konto Osobiste). Teraz już pięć propozycji zapewni klientom bezpłatne prowadzenie rachunku i bezpłatną obsługę karty płatniczej – i to bez stawiania żadnych dodatkowych warunków w postaci wymogu określonych wpływów miesięcznych czy odpowiedniej liczby transakcji kartą.

Oferta Citi Handlowego (Citi Priority) choć kusząca, to należy pamiętać, że dostępna jest tylko czasowo – klienci mogą z niej korzystać do końca roku (31 grudnia 2018 roku). Dodatkowo bank ogranicza jej dostępność tylko do nowych klientów, którzy od 1 stycznia 2017 roku nie mieli podpisanych żadnych umów z bankiem o prowadzenie produktów bankowych.

Na kolejnych miejscach podium już bez zmian. Raiffeisen Polbank samotnie zajmuje drugą lokatę z Wymarzonym Kontem Osobistym. To co odróżnia ten rachunek od zwycięzców to pojawienie się warunkowej opłaty za użytkowanie karty płatniczej – klient, który nawet raz nie zapłaci nią w miesiącu rozliczeniowym, będzie musiał zapłacić za nią 3 zł.

Podium zamyka mBank ex aequo z Inteligo. W obu przypadkach występuje podobna opłata jak w Raiffeisen Polbanku – tyle że jej wysokość jest inna (4 zł/m-c) i trzeba się bardziej wysilić, żeby jej uniknąć. eKonto Standard mBanku wymaga w tym celu od klienta dokonania min. 5 transakcji kartą płatniczą w ciągu okresu rozliczeniowego. Konto Inteligo natomiast ustala ten warunek w formie kwotowej – klient musi wydać kartą min. 100 zł/m-c.

Darmowe wypłaty z bankomatów

W puli zwycięzców (miejsca 1-3) tylko cztery konta z ośmiu zapewnią klientowi dodatkowo bezpłatne wypłaty z bankomatów krajowych. Są to Idea Bank, Nest Bank, Orange Finanse i w ramach promocji Citi Handlowy – jedynym warunkiem, jaki stawia ten ostatni, jest wyrażenie zgody marketingowej na przetwarzanie informacji i prezentacje ofert promocyjnych.

Opłaty za wypłaty z bankomatów dla kont z rankingu kont osobistych Bankier.pl - lipiec 2018 Bank Konto Opłata za wypłatę z bankomatu Alior Bank Konto Internetowe bezpłatne bankomaty: Alior Bank, Euronet, w pozostałych 5 zł, jeśli wypłacono mniej niż 100 zł Bank BGŻ BNP Paribas Konto Optymalne bezpłatne bankomaty: BGŻ BNP Paribas, PlanetCach; inaczej 5 zł Bank Millennium Konto 360° bezpłatne bankomaty: Bank Millennium; wszystkie wypłaty darmowe jeśli spełniono warunki bezpłatności konta; inaczej 1 zł w bankomatach BZ WBK, PlanetCash i 5 zł w pozostałych Bank Pekao Konto Przekorzystne bezpłatne bankomaty: Bank Pekao, 2 darmowe wypłaty z pozostałych miesiącu; inaczej 2 proc., min. 5 zł Bank Pocztowy Bliskie Konto Pocztowe darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów: 5 zł/m-c, w przeciwnym wypadku 2 zł za każdą wypłatę) Bank Zachodni WBK Konto Jakie Chcę wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne (pod warunkiem wykupienia pakietu za 7 zł/m-c); inaczej 5 zł, darmowe wypłaty w bankomatach BZ WBK BOŚ Bank EKOkonto bez Kosztów wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne Citi Handlowy Citi Priority wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne pod warunkiem wyrażenia zgód marketingowych Credit Agricole Bank Polska Konto dla Ciebie bezpłatne bankomaty: Credit Agricole w placówkach; wszystkie wypłaty darmowe jeśli spełniono warunki bezpłatności konta; inaczej 5 zł Deutsche Bank Polska dbNET bezpłatne bankomaty: Euronet, Deutsche Bank; inaczej 3 zł Envelo Bank EnveloKonto wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne eurobank Konto Active wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne (pod warunkiem wypłaty kwoty min. 100 zł, inaczej 1,90 zł); darmowe wypłaty z bankomatów Eurobanku Getin Bank Konto Proste Zasady wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne Idea Bank Konto Idealne wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct/Mobi bezpłatne bankomaty: ING Bank Śląski, PlanetCash oraz 1 darmowa wypłata z miesiącu z pozostałych; inaczej 2,50 zł Inteligo Konto Inteligo bezpłatne bankomaty: BZ WBK, PKO BP; w pozostałych 4 zł za wypłatę mBank eKonto standard bezpłatne bankomaty: Euronet, BZ WBK, PlanetCash (pod warunkiem wypłaty kwoty min. 100 zł, inaczej 1,30 zł); darmowe wypłaty ze wszystkich 5 zł/m-c Nest Bank Nest Konto wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne Orange Finanse Konto Osobiste wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne PKO Bank Polski PKO Konto za Zero bezpłatne bankomaty: PKO BP; inaczej 3 proc., min. 5 zł Plus Bank Konto PLUS wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne Raiffeisen Polbank Wymarzone Konto Osobiste bezpłatne bankomaty: Euronet; inaczej 6 zł T-Mobile Usługi Bankowe Konto Freemium wszystkie bankomaty krajowe bezpłatne Toyota Bank Konto Jedyne 3 darmowe wypłaty z dowolnego bankomatu w miesiącu; inaczej 4,50 zł Źródło: Bankier.pl

Poza nimi poszukujący rachunku gwarantującego darmowe pobrania gotówki z dowolnego urządzenia w Polsce mogą szukać takiego komfortu jeszcze w 5 bankach. Ich rachunki bankowe są jednak obłożone dodatkowymi warunkami.

Kilka kolejnych banków udostępni taką usługę za dodatkową opłatą – płacąc np. 5 zł/m-c, klient otrzyma dostęp do wszystkich bankomatów za darmo.

Mateusz Gawin