Najlepiej zarabiający sportowcy. W zestawieniu brak Polaków

Sport to zdrowie, ale także pieniądze i to wcale nie małe. Dwutygodnik "Forbes" opublikował właśnie listę najlepiej zarabiających sportowców w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 1 czerwca 2018 r. Niestety w zestawieniu nie znalazł się żaden Polak. W tym roku w setce najbogatszych zabrakło również kobiet.

Nie tylko "noga" przynosi ogromne zyski. W tegorocznym zestawieniu liderem został amerykański bokser Floyd Mayweather, który praktycznie cały swój roczny dochód zarobił w jedną noc. Kolejne miejsca na podium należą do piłkarzy: Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo. Zaskakujące dla niektórych może być to - mimo takiego podium - że ranking zdominowali zawodnicy NBA (40 osób).

Tegoroczny lider - Floyd Mayweather - znalazł się na miejscu pierwszym za sprawą zwycięstwa w ringu w sierpniu 2017 r., za które zainkasował 275 mln dol. Co ciekawe przegrany tego starcia - Conor McGregor - zarobił wtedy 85 mln dol., co pozwoliło mu zająć czwarte miejsce w zestawieniu.

Oczywiście nie samym sportem się zarabia. Mayweather do swojego portfela dołożył 10 mln dol., wszystko dzięki kontraktom reklamowym oraz odwiedzeniem kilku imprez, co powiększa jego zysk do 285 mln dol.

Ronaldo - szósty raz na podium rankingu - który pierwsze miejsce zajmował przez ostatnie dwa lata, w tym spadł na trzecią pozycję, dając się pokonać swojemu rywalowi z boiska - Messiemu. Jednak to Portugalczyk zarabia więcej na kontraktach reklamowych. Jego dożywotni kontrakt z Nike wart jest ponad 1 mld dol., a to tylko część jego dodatkowych przychodów. Ponadto nadal pozostaje najbardziej popularnym sportowcem.

Najlepiej zarabiający sportowcy od czerwca 2017 r. do czerwca 2018 r. (dane w mln dol.) Miejsce Imię i nazwisko Łącznie Pensja Kontrakty reklamowe Dyscyplina 1. Floyd Mayweather 285 275 10 Boks 2. Lionel Messi 111 84 27 Piłka nożna 3. Cristiano Ronaldo 108 61 47 Piłka nożna 4. Conor McGregor 99 85 14 Sztuki walki 5. Neymar 90 73 17 Piłka nożna 6. LeBron James 85,5 33,5 52 Koszykówka 7. Roger Federer 77,2 12,2 65 Tenis 8. Stephen Curry 76,9 34,9 42 Koszykówka 9. Matt Ryan 67,3 62,3 5 Futbol 10. Matthew Stafford 59,5 57,5 2 Futbol Źródło: „Forbes”

Próg, który pozwala dostać się do rankingu, znów wzrósł. Tym razem o 1,5 mln dol., podnosząc główną kwotę do 22,9 mln dol. Niestety nawet najlepiej zarabiający polski sportowiec Robert Lewandowski nie przekroczył tej kwoty i żaden Polak nie znalazł się w zestawieniu.

W tym roku zabrakło w nim także kobiet - pierwszy raz od 2010 r. Na Li, Maria Szarapowa, Serena Williams, które najczęściej pojawiały się w rankingu, w tym roku się w nim nie pojawiły. Li zakończyła swoją karierę tenisistki w 2014 r., Szarapowa była zawieszona za stosowanie dopingu podczas meczów. Williams, jedyna kobieta na zeszłorocznej liście, zarobiła na korcie jedynie 62 tys. dol. wobec 8 mln dol. wcześniej. Na szczęście kontrakty reklamowe m.in. z Nike czy Lincolnem dorzuciły do jej portfela 18 mln dol.

