Na zwolnienia lekarskie najczęściej chodzą 30-latkowie

ZUS podsumował pierwsze miesiące roku pod kątem zwolnień lekarskich. Od stycznia do kwietnia 2019 roku liczba zaświadczeń wyniosła 7,5 mln, a liczba dni absencji chorobowej łącznie 85,8 mln. Najczęściej chorowali ubezpieczeni w wieku 30-39 lat.

Od stycznia do kwietnia 2019 r. wydano 7,5 mln zwolnień lekarskich. Przeciętna długość zaświadczenia wyniosła 11,41 dnia. W porównaniu z analogicznym okresem rok temu zaobserwowano spadek liczby dni absencji chorobowej o 3,3 proc. oraz liczby zaświadczeń lekarskich o 2,4 proc.

W tym czasie 56 proc. zwolnień wystawiono kobietom, czyli o 1 procent więcej niż w roku ubiegłym. Większość zaświadczeń z tytułu choroby własnej wystawiano na okres od 1 do 5 dni, co stanowiło 35,8 proc. ogółu zaświadczeń, w tym 3,5 proc. to świadczenia jednodniowe. Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na okres od 6 do 10 dni wystawiano 26,8 proc. ogółu, a na okres od 11 do 30 dni - 32,7 proc. liczby zaświadczeń lekarskich. "Oznacza to, że w bieżącym roku wyraźnie, tj. o 1,9 pkt procentowego zwiększył się odsetek krótszych zaświadczeń lekarskich (tj. do 5 dni). Wzrósł również udział zaświadczeń lekarskich jednodniowych" czytamy w raporcie.

W analizowanym okresie najwyższy odsetek – 28,6 proc. dni absencji chorobowej odnotowano w grupie wiekowej między 30 a 39 rokiem życia, w populacji kobiet wyniósł on niecałe 33 proc., a wśród mężczyzn 22,4 proc. Najrzadziej na zwolnienia chodzą osoby w wieku od 20 do 29 lat – stanowili oni 18,7 proc. ogółu świadczeń. Osoby w wieku 40-49 lat oraz 50-59 lat stanowiły odpowiednio 21,2 proc. i 20,7 proc. wszystkich zwolnień lekarskich.

Jak podaje ZUS, najczęściej występującymi grupami chorobowymi powodującymi absencję w analizowanym okresie 2019 r. były:

ciąża, poród i połóg – 18,7 proc. ogółu liczby dni absencji (16,1 mln dni absencji chorobowej),

choroby układu oddechowego – 16,9 proc. (14,5 mln dni),

choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej – 14,8 proc. (12,7 mln dni),

urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych – 12,9 proc. (11,1 mln dni).

Dla mężczyzn najczęściej występującą jednostką chorobową powodującą niezdolność do pracy było ostre zakażenie górnych dróg oddechowych, a dla kobiet opieka położnica z powodu stanów związanych głównie z ciążą.

Źródło:

Weronika Szkwarek