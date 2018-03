Na czym właściwie zarabia GPW?

Giełda Papierów Wartościowych osiąga ostatnimi czasy bardzo dobre wyniki. Nie chodzi nam jednak o wzrosty kursów, a o osiągane zyski netto, które były w zeszłym roku najwyższe od 10 lat. Jednak na czym tak naprawdę zarabia giełda? Postanowiliśmy to sprawdzić.

GPW odnotowała 156,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 131,09 mln zł zysku rok wcześniej. Co więcej, spółka ta nie osiągnęła równie dobrego wyniku aż od 2007 roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły natomiast 351,96 mln zł w 2017 r. wobec 310,86 mln zł rok wcześniej i akurat pod tym względem już żaden poprzedni rok nie może się z nimi równać.

Co się kryje pod nazwą „Grupa GPW”?

Do zasadniczego zakresu działalności Grupy GPW należy oczywiście organizacja giełdowego obrotu instrumentami finansowymi oraz działalność związana z tym obrotem. W związku z tym Grupa prowadzi obsługę następujących rynków:

Główny Rynek GPW (obrót m.in. akcjami „dużych” spółek),

NewConnect (obrót m.in. akcjami małych i średnich spółek),

Catalyst (obrót m.in. obligacjami),

Treasury BondSpot Poland (hurtowy obrót obligacjami skarbowymi).

Powyższa lista to jednak nie wszystkie rynki, jakie obsługuje GPW. Grupa organizuje również i prowadzi obrót na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii oraz InfoEngine, o czym nie każdy wie. Do tych rynków należą m.in.:

Rynek energii,

Rynek gazu,

Rynek uprawnień do emisji CO2.

Na czym GPW zarabia najwięcej?

Tym co może zaskakiwać jest z fakt, że spółka GPW z działalności na rynku finansowym, z której jest głównie znana, osiąga jedynie ok. 60 proc. wszystkich przychodów. Aż 40 proc. pochodzi bowiem z działalności na rynku towarowym. Istotne jest również to, że GPW nie zarabia wyłącznie na obrocie, a także m.in. na obsłudze emitentów czy sprzedaży informacji.

Kluczową składową przychodów GPW jest obrót akcjami. Zatem im większy handel, tym lepsze zarobki dla giełdy. Nie jest zatem kluczowe to, by akcje stale rosły, najistotniejsze dla GPW jest, by po prostu nimi dużo obracano. Stąd wniosek, że nie tylko hossa, ale także duże spadki mogą przynosić dla giełdy wysokie zyski.

Jednym z głównych wyjaśnień, skąd tak duże zyski GPW za ostatni rok, są zatem wyjątkowo wysokie obroty osiągnięte na akcjach. Średnia liczba transakcji na sesję wyniosła wtedy aż 80,2 tys., a zatem była o 14 proc. wyższa niż w 2016 roku.

Tak dobry rok dla GPW jednak by nie nastąpił, gdyby nie równie duże, co na akcjach, wzrosty przychodów z rynku terminowego. Giełda podaje, że w ostatnim kwartale zanotowano najwyższe przychody z obrotu na rynku towarowym w historii. Za takie wyniki odpowiadają jednak w dużej mierze podmioty, które są prawnie zobowiązane do handlu na TGE (tzw. obligo). Dotyczy to spółek energetycznych, które obecnie muszą sprzedawać na giełdzie 30 proc. (w zeszłym roku było to 15 proc.) wytworzonej przez siebie energii. Dzięki temu na giełdzie są zachowane spore obroty, a GPW może dzięki temu więcej zarabiać.

Znaczący wzrost przychodów zanotowano w przypadku obrotu prawami majątkowymi (+36,3 proc. kdk i +43,0 proc. rdr), co nastąpiło ze względu na zmianę struktury obrotów na rzecz zielonych certyfikatów. Zdecydowanie wzrosły również przychody z obrotu energią elektryczną (+34,8 proc. kdk oraz +13,0 proc. rdr).

GPW nie tylko akcjami stoi

Tak naprawdę jedynym sektorem rynku towarowego, na którym zanotowano ostatnio spadek przychodów (rdr i kdk) był obrót gazem.

Widać zatem, że obrót akcjami, o których się najwięcej mówi, stanowi tylko część przychodów osiąganych przez GPW. Myśląc zatem o analizie całej spółki GPW należy brać pod uwagę także inne czynniki, np. takie jak przychody ze „sprzedaży informacji”. Dokładne wartości przychodów z poszczególnych działalności polskiej giełdy pokazuje poniższa tabela.

Podział przychodów ze sprzedaży GPW (w tys. zł) 2016 r. 2017 r. zmiana Rynek finansowy 184 025 208 849 13,49% Obsługa obrotu 119 079 141 336 18,69% Obsługa emitentów 23 930 24 968 4,34% Sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych 41 016 42 545 3,73% Rynek towarowy 124 927 142 088 13,74% Obsługa obrotu 60 857 70 092 15,17% Prowadzenie rejestru świadectw pochodzenia 24 907 30 628 22,97% Rozliczenia transakcji 39 163 41 019 4,74% Sprzedaż informacji - 349 - Pozostałe przychody 1 910 1 019 -46,65% Razem przychody ze sprzedaży 310 862 351 956 13,22% Źródło: raport roczny GPW

Adam Hajdamowicz