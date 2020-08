Mniej niż milion nowych bezrobotnych w Ameryce

fot. Scherl / FORUM

Tygodniowa liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy od marca spadła poniżej miliona.

W tygodniu zakończonym 8 sierpnia po zasiłek dla bezrobotnych wystąpiło 963 tysiące Amerykanów – poinformował w czwartek Departament Pracy. To aż o 228 tysięcy mniej niż tydzień wcześniej, gdy zarejestrowano 1,191 mln (korekta z 1,186 mln) wniosków o „kuroniówkę”.

/ Bankier.pl na podstawie danych Departamentu Pracy.

Ekonomiści szacowali, że po zasiłek zgłosiło się ok. 1,14 mln Amerykanów. Od kilku tygodni liczba nowo rejestrowanych bezrobotnych utrzymywała się powyżej miliona. To więcej niż podczas jakiejkolwiek recesji w ciągu ostatnich 60 lat. Jednocześnie jest to zdecydowanie mniej niż kilkanaście tygodni temu (6,8 mln pod koniec marca; 3,8 mln pod koniec kwietnia).

Liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych w tygodniu zakończonym 1 sierpnia wyniosła 15,49 mln i była o 604 tys. niższa niż tydzień wcześniej – dodał Departament Pracy.

Warto odnotować, że wraz z końcem lipca wygasła hojna, federalna dopłata do stanowych zasiłków w kwocie 600 USD tygodniowo. To wsparcie prowadziło do patologicznych sytuacji – w wielu przypadkach bezrobotny otrzymywał zasiłek wyższy od swojego ostatniego wynagrodzenia. W zeszłym tygodniu prezydent Donald Trump wydał dekret wykonawczy przewidujący wypłacanie dodatkowego zasiłku dla bezrobotnych w kwocie 400 USD tygodniowo.

KK