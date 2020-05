Łon: Wejście NBP na rynek akcji to bardzo realny scenariusz

Wejście NBP na rynek akcji to bardzo realny scenariusz - powiedział w opublikowanej w czwartek rozmowie z Radiem Wnet członek RPP Eryk Łon.

Łon, zapytany o to, czy wejście NBP na rynek akcji to realny scenariusz, powiedział: "Myślę, że to jest bardzo realny scenariusz. Oczywiście zmiany będą wymagały stopniowego podejścia. (...) Nie tylko największe banki centralne, czy największe kraje, wykorzystują rynki akcji jako sposób oddziaływania na gospodarkę, do wsparcia gospodarki".

"My też możemy w przyszłości robić tak, że niekoniecznie NBP jako NBP (będzie skupować akcje - PAP), ale może po prostu być jakiś podmiot, który będzie powiązany. Obecnie takim podmiotem jest (...) Polski Fundusz Rozwoju. Prezes Borys wypowiadał się, że jego instytucja nie wyklucza na przykład pomocy w domykaniu emisji akcji spółkom, które w obecnych trudnych warunkach rynkowych zdecydowałyby się wejść na naszą giełdę" - dodał.

W innym miejscu rozmowy Łon wskazał, że NBP mógłby "przeciwdziałać wrogim przejęciom" polskich firm.

"W takim sensie, że stanowiłby tamę (...). Chodzi o to, żeby odzyskiwać polską własność, poszerzać i zwiększać polską własność w gospodarce" - dodał.

Łon od dłuższego czasu postuluje, by NBP rozpoczął skup akcji na GPW oraz obligacji korporacyjnych polskich firm. (PAP Biznes)

tus/ asa/