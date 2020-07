Letus Capital chce się rozwijać w fotowoltaice

Polsat i Plus wchodzą w panele fotowoltaiczne

Grupa Polsat będzie sprzedawała panele fotowoltaiczne w salonach Cyfrowego Polsatu i Plusa. Wejście Zygmunta Solorza na rynek mikroinstalacji to kolejna inwestycja miliardera w energetyce. Montażem instalacji fotowoltaicznych mieliby się zająć m.in. pracownicy należących do niego kopalń i elektrowni węglowych, przeznaczonych do likwidacji.