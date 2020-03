LOT zawiesza loty do Włoch. Wizz Air na północ kraju

LOT zawiesza do 12 marca br. włącznie wszystkie rejsy do Włoch. Osoby posiadające bilety na te połączenia zostaną o tym fakcie poinformowane - przekazał w niedzielę PAP p.o. rzecznika prasowego LOT Michał Czernicki. Również linie Wizz Air poinformowały o zawieszeniu lotów na północ kraju.

"W związku z wprowadzonymi restrykcjami ograniczenia przemieszczania się na terenie północnych Włoch oraz zmniejszonym zainteresowaniem podróżami do Wenecji i Mediolanu, LOT tymczasowo zawiesza do 12 marca br. włącznie wszystkie rejsy do tego kraju. Wszystkie osoby posiadające bilety na te połączenia zostaną o tym fakcie poinformowane" - poinformował PAP.

Rzecznik przekazał, że polski przewodnik rozumie, iż bieżące wiadomości dotyczące światowej sytuacji epidemiologicznej mogą rodzić niepewność wśród pasażerów linii lotniczych. "Dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, LOT wprowadził politykę elastycznej zmiany terminu podróży".

"Wszystkie osoby, które do tej pory zakupiły lub zakupią do 31 marca br. bilety polskiego przewoźnika na podróże od 6 marca do 24 kwietnia 2020 r. mają teraz możliwość dokonania bezpłatnej zmiany daty podróży na loty do 31 grudnia 2020 r. z zachowaniem klasy rezerwacyjnej. Zapewniamy, iż stale monitorujemy sytuację i na bieżąco dostosowujemy do niej naszą ofertę. Dziękujemy za okazywane nam zaufanie i zapewniamy, iż dokładamy wszelkich starań, aby nasi pasażerowie mieli dostęp do bezpiecznych i jak najbardziej dogodnych rozwiązań. Zmiany rezerwacji można dokonać poprzez LOT Contact Center, a także za pośrednictwem wiadomości na Facebook-u (Messenger)" - przekazał.

Również linia Wizz Air poinformowała w niedzielę wieczorem o zawieszeniu do 3 kwietnia połączeń do Mediolanu, Treviso oraz Bergamo ze względu na zamknięcie regionu północnych Włoch w celu opanowania epidemii koronawirusa. Wizz Air z polskich lotnisk - w Warszawie, Gdańsku i Katowicach - lata jedynie do Bergamo.

Przedstawiciel linii wyjaśnił w komunikacie przesłanym PAP, że rezerwacje na tych kierunkach, zostaną automatycznie zmienione na połączenie na innej trasie w możliwie najbliższym terminie, o czym pasażerowie będą automatycznie informowani.

Klienci, którzy dokonali rezerwacji bezpośrednio na stronie wizzair.com lub za pośrednictwem aplikacji, otrzymają powiadomienie pocztą elektroniczną, w którym zaoferowana zostanie im bezpłatna zmiana rezerwacji, pełny zwrot kosztów lub zwrot 120 proc. pierwotnej wartości rezerwacji na konto Wizz Air.

Linia może informować tylko tych pasażerów, którzy dokonali rezerwacji przez stronę wizzair.com lub aplikację mobilną. Pasażerowie, którzy dokonali rezerwacji za pośrednictwem agencji/biura podróży – włącznie z internetowymi biurami podróży – powinni skontaktować się z firmą, w której wykupili bilety.

Jak poinformowały w niedzielę włoskie władze podczas konferencji prasowej w siedzibie Obrony Cywilnej w Rzymie, Z 233 do 366 wzrosła w ciągu doby liczba osób, które zmarły we Włoszech z powodu koronawirusa. Obecnie w całym kraju zarażonych jest ponad 6300 osób; od soboty liczba ta wzrosła o ponad 1300. Włochy należą do czołówki krajów, w których gwałtownie szerzy się koronawirus SARS-CoV-2.

Nowy dekret rządowy, podpisany przez premiera Giuseppe Contego nad ranem w niedzielę, przewiduje znaczne ograniczenie możliwości poruszania się po całym regionie Lombardia i w 14 miastach- prowincjach. Na liście tej są:: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro i Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padwa, Treviso i Wenecja. Podróżować po tym obszarze można wyłącznie w uzasadnionych, pilnych sytuacjach.

W całym kraju zamknięte są muzea, kina i teatry, zawieszono imprezy masowe.

Kryzys epidemiologiczny we Włoszech trwa trzeci tydzień.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Jak podał w niedzielę Główny Inspektorat Sanitarny, od 31 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r. na całym świecie odnotowano 102 132 potwierdzonych przypadków zapalenia płuc spowodowanego nowym koronawirusem, w tym 3 488 zgonów (3,4 proc.).(PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk, Aneta Oksiuta

