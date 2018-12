Korea Południowa uruchamia sieć 5G dla klientów

Korea Południowa jako pierwszy kraj na świecie przekracza linię mety w wyścigu o uruchomienie dostępnej dla klientów sieci 5G. 1 grudnia 2018 roku wystartowała oferta sieci 5G u trzech południowokoreańskich operatorów - SK Telecom, LG Uplus i KT - donosi VentureBeat.

W pierwszej kolejności oferta transmisji w sieci 5G ma trafić do abonentów w stolicy Korei Południowej - Seulu oraz jego obszarze metropolitalnym. Dodatkowo ma być dostępna także w sześciu największych miastach kraju. SK Telecom kieruje usługę głównie do biznesu i zapowiada, że będzie nią zarządzała sztuczna inteligencja.

Niestety nie ujawniono szczegółów tego, jak algorytm miałby działać. Podano jedynie, że będzie zarządzał ruchem użytkowników w sieci tak, żeby po zużyciu danych zapewniać odpowiedni przepływ bajtów wszystkim abonentom.

Na razie jednak usługa będzie ograniczona do routerów domowych, które przez sieć bezprzewodową podłączą do 5G inne urządzenia. Smartfony wspierające tę technologię jeszcze nie pojawiły się na rynku, choć pojawiły się już doniesienia, że Apple wprowadzi do oferty takie urządzenie dopiero w 2020 roku. Szybciej - na początku przyszłego roku ma zapewnić go Samsung.

W Polsce sieć 5G najszybciej chce wdrożyć Orange – już w 2019 roku. Deutsche Telekom twierdzi natomiast, że faktyczne wdrożenie będzie możliwe w 2020 roku i na początku głównie dla klientów biznesowych.

Mateusz Gawin