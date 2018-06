Konta firmowe: promocje - czerwiec 2018

Największy bank właśnie uruchomił kolejną edycję promocji „Szerokiej drogi z PKO Bankiem Polskim", jednak nie jest to jedyna akcja, dzięki której przedsiębiorca może liczyć na niższe rachunki za paliwo. W czerwcu można skorzystać dodatkowo z „Cashback dla Przedsiębiorców” w Alior Banku, „Bonusu dla zmotoryzowanych” oferowanego przez BZ WBK czy z „Karty paliwowej z rabatem” od SGB-Banku.

Czerwiec jest kolejnym miesiącem, w którym banki stawiają na zmotoryzowanych przedsiębiorców. Do grona instytucji, które oferowały zniżki bądź bonusy pieniężne za zakupy dokonywane na stacjach paliw, ponownie dołącza PKO BP. Jest to następna edycja promocji „Szerokiej drogi z PKO Bankiem Polskim”. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które spełnią warunki stawiane przez bank, otrzymają jednorazowy voucher o wartości 100 zł do wykorzystania na wskazanych stacjach PKN Orlen.

Oczywiście nie są to jedyne promocje, na które mogą liczyć przedsiębiorcy. W dalszym ciągu została podtrzymana akcja „1500 zł dla Firm” od Alior Banku czy „Premiowanie za bankowanie” oferowana przez Idea Bank. Poniżej przedstawiamy comiesięczne zestawienie oferty banków pod kontem akcji, w których przedsiębiorcy mogą zarobić na założeniu konta firmowego. Przy czym skupiliśmy się na tych, które umożliwiają zdobycie najwyższych stawek pieniężnych.

1500 zł od Alior Banku dla aktywnych klientów

Ile można zarobić na promocji?

Przedsiębiorcy w dalszym ciągu najwięcej na otwarciu rachunku firmowego mogą zarobić w Alior Banku. W akcji „1500 zł dla firm” właściciele biznesów otrzymają do 1500 zł rocznie, przy czym premia jest wypłacana miesięcznie, maksymalnie po 125 zł na nowo otwarte konto.

Jakie są warunki promocji?

Promocja dedykowana jest właścicielom biznesów, którzy wcześniej nie posiadali żadnego produktu dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w banku. Dodatkowo warunkiem koniecznym jest złożenie wniosku o iKonto Biznes za pośrednictwem strony internetowej banku, strony internetowej partnera bądź systemu bankowości internetowej. Kiedy już zostanie otwarte konto firmowe, należy spełnić wymóg aktywności, który uprawnia do otrzymania bonusu pieniężnego. Oznacza to, że przedsiębiorca jest premiowany za wykonanie określonych transakcji, za które bank nalicza odpowiednią wysokość wypłacanego bonusu, m.in.:

przelew do ZUS wykonany na kwotę min. 250 zł (premia 25 zł),

przelew do US wykonany na kwotę min. 500 zł (premia 25 zł),

transakcje kartą zrealizowane i rozliczone w danym miesiącu kalendarzowym na kwotę min. 500 zł (premia 10 zł),

utrzymanie średniomiesięcznego salda na rachunku (od 2 500,01 zł do 10 000 zł – premia 5 zł; od 10 000,01 zł do 25 000 zł – premia 15 zł; od 25 000,01 zł do 50 000 zł – premia 30 zł; od 50 000,01 zł – premia 60 zł),

przelew natychmiastowy wykonany na kwotę min. 500 zł (premia 10 zł),

skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem banku (premia 15 zł).

Promocja obowiązuje do odwołania.

600 zł od Idea banku w promocji „Premiowanie za bankowanie”

Ile można zarobić na promocji?

Kolejnym bankiem, który nagradza klientów firmowych za aktywne korzystanie z rachunku bieżącego, jest Idea Bank. Osoby, które zdecydują się na otwarcie rachunku Firma To Ja, mogą zgarnąć 600 zł rocznie, przy czym premia wypłacana jest co miesiąc w maksymalnej wysokości 50 zł.

Jakie są warunki promocji?

Akcja jest skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które założą w banku rachunek firmowy Firma To Ja. Dodatkowo są zobowiązane wykonywać określone transakcje, które mają wpływ na wysokość wypłacanego bonusu:

wpłata gotówki we wpłatomacie na kwotę min. 1000 zł (premia 20 zł),

przelew do ZUS lub US (premia 30 zł),

wystawienie i opłacenie faktury na Konto Firma To Ja poprzez bankowość elektroniczną (premia 20 zł za każdą poprawnie wystawioną i opłaconą fakturę na kwotę nie niższą niż 100 zł),

utrzymanie średniomiesięcznego salda na rachunku (od 5000 zł do 10 000 zł – premia 10 zł; od 10 000,01 zł do 15 000 zł – premia 20 zł; od 15 000,01 zł do 30 000 zł – premia 30 zł, powyżej 30 000,01 zł – premia 40 zł).

Promocja obowiązuje od odwołania.

100 zł od mBanku dla posiadaczy konta mBiznes Standard

Ile można zarobić na promocji?

mBank, chcąc zachęcić nowych klientów do otwierania rachunków firmowych, na start rozdaje 100 zł premii. Należy jednak pamiętać, że jest to bonus jednorazowy, wypłacany na nowo otwarte konto mBiznes Standard.

Jakie są warunki promocji?

Akcja skierowana jest do klientów, którzy w okresie jej trwania założą konto firmowe, a dodatkowo nie posiadali jakiegokolwiek aktywnego rachunku bieżącego w mBanku dla danego numeru NIP na dzień 26 grudnia 2017 r.

Ponadto warunkiem wypłacenia przez bank bonusu pieniężnego należnego za przystąpienie do akcji „Proste konto i 100 zł zwrotu” jest:

otwarcie rachunku firmowego mBiznes konto Standard,

opłacenie składki ZUS na kwotę min. 250 zł z nowo otwartego rachunku firmowego w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy,

wykonanie płatności kartą debetową wydaną do rachunku.

Przedsiębiorcy, którzy spełnią warunki promocji, oprócz premii pieniężnej, dodatkowo są zwolnieni z opłaty za prowadzenie rachunku przez okres 24 miesięcy, otrzymują nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych oraz nie ponoszą kosztów posiadania karty płatniczej przez 24 miesiące.

Promocja mBanku obowiązuje do 31.07.2018 r.

100 zł od Nest Banku na dobry początek

Ile można zarobić na promocji?

Nest Bank dla przedsiębiorców przygotował promocję, w której mogą zgarnąć 100 zł na dobry start. Podstawowym warunkiem otrzymania bonusu jest założenie konta firmowego, jednak nie jest to jedyne obostrzenie stawiane przez bank.

Jakie są warunki promocji?

Osoby prowadzące firmę, które chcą otrzymać jednorazowy bonus pieniężny, są zobowiązane do otwarcia rachunku firmowego, a ponadto do:

wyrażenia zgody na kontakt z bankiem w celu marketingowym,

zwarcia umowy o terminal płatniczy z First Data z oferty banku w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku, w którym została zawarta informacja o zainteresowaniu ofertą nabycia terminala,

zapewnienia wpływu na rachunek z tytułu rozliczania transakcji opłacanych kartami.

Promocja obowiązuje do odwołania.

100 zł od Alior Banku w promocji „Tanie paliwo dla firm”

Ile można zarobić na promocji?

To kolejna akcja Alior Banku w naszym zestawieniu. Tym razem przedsiębiorcy mogą otrzymać dodatkowe środki w postaci zwrotu w wysokości do 100 zł miesięcznie za dokonywanie płatności bezgotówkowych na wskazanych przez bank stacjach paliw.

Jakie są warunki promocji?

Głównym warunkiem uczestnictwa w promocji jest założenie Rachunku Partner wraz z kartą MasterCard Debit Commercial. Wówczas uczestnik promocji będzie mógł cieszyć się gwarancją stałości ceny paliwa – jeśli zapłaci więcej niż 3,90 zł/l, bank dokona zwrotu różnicy. Jednak na nowo otwarty rachunek może trafić maksymalnie 100 zł miesięcznie. Ponadto przedsiębiorca jest zobowiązany do spełnienia poniższych obostrzeń:

zapłaty minimum raz w miesiącu kartą płatniczą wydaną do rachunku za paliwo na stacjach benzynowych w Polsce,

dokonania płatności kartą w dowolnym punkcie usługowo-handlowym na min. 500 zł w miesiącu,

wykonania przelewu z rachunku do ZUS/US.

Promocja obowiązuje do odwołania.

2 proc. zwrotu za paliwo oraz 100 zł za przejazdy autostradami od Banku Zachodniego WBK

Ile można zarobić na promocji?

Z promocji mogą skorzystać osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną, które w okresie jej trwania zawrą umowę o kartę Mastercard Business Debit. Jest to warunek konieczny, aby otrzymać 2 proc. zwrotu za płatności dokonywane kartą na stacjach Circle K na terenie Polski oraz 5 proc. zwrotu za płatności za autostrady również na terenie kraju (do 100 zł miesięcznie).

Jakie są warunki promocji?

Premię mogą otrzymać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy posiadają rachunek firmowy oraz dokonują zakupów na stacjach paliw Circle K. Dodatkowo do otrzymania zwrotu o wartości 2 proc. za płatności kartą na wskazanych stacjach uprawnia podpisanie umowy o kartę płatniczą Mastercard Business Debit. Osoby, które nie posiadały karty płatniczej przez ostatnie 6 miesięcy, a podpiszą umowę w okresie trwania promocji, dodatkowo otrzymają 5 proc. zwrotu za płatności kartą za autostrady na terenie kraju, jednak nie więcej niż 100 zł miesięcznie oraz voucher na darmową usługę assistance, obejmującą pomoc w przypadku awarii ogumienia i dowóz paliwa.

Promocja obowiązuje od 31.03.2019 r.

100 zł od PKO BP dla uczestników akcji „Szerokiej drogi z PKO Bankiem Polskim”

Ile można zarobić na promocji?

PKO BP przygotował dla swoich klientów akcję „Szerokiej drogi z PKO Bankiem Polskim”, w której uczestnicy mogą zgarnąć 100 zł premii w postaci vouchera do zrealizowania na stacjach paliw PKN Orlen.

Jakie są warunki promocji?

Podstawowym warunkiem uprawniającym do przyznania bonusu przez bank jest założenie bieżącego konta firmowego. Jednak lista warunków do spełnienia na tym się nie kończy. Obejmuje również:

prowadzenie lub założenie rachunku PKO Konto Firmowe lub PKO Rachunek dla Biznesu,

zawarcie umowy o terminal płatniczy eService,

zrealizowanie debetową kartą firmową PKO Biznes Partner co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej na kwotę min. 200 zł, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o terminal płatniczy.

Jeśli przedsiębiorca spełni powyższe warunki, otrzyma voucher o wartości 100 zł do realizacji na wskazanych stacjach paliw do końca trwania promocji bądź do wyczerpania się puli voucherów.

Promocja obowiązuje do 30.06.2018 r.

40 zł zwrotu od Idea banku za zakupy w punktach handlowo-usługowych

Ile można zarobić na promocji?

Tym razem Idea Bank przygotował akcję skierowaną do posiadaczy „Konta branżowego”. Są oni upoważnieni do otrzymania zwrotu w wysokości 10 proc. wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych we wskazanych przez bank punktach handlowo-usługowych przy użyciu debetowej karty płatniczej wydanej do konta. Jednak maksymalna wartość zwrotu, zgodnie z regulaminem promocji, wynosi 40 zł brutto.

Jakie są warunki promocji?

Obok podstawowych warunków, jakie musi spełnić przedsiębiorca, tj. posiadanie konta oraz dokonywanie zakupów dla swojej firmy w wyznaczonych punktach, jest on zobowiązany do:

złożenia wniosku o przystępnie do promocji,

zwarcia umowy Konta Branżowego w okresie trwania promocji,

zwarcia umowy o kartę płatniczą w okresie trwania promocji,

zwarcia umowy o korzystanie z usług bankowości internetowej w okresie trwania promocji,

wykonania w danym miesiącu co najmniej jednego przelewu do ZUS lub US oraz transakcji bezgotówkowej.

Promocja obowiązuje od odwołania.

Zaprezentowane powyżej promocje nie są jedynymi, z których mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Banki zachęcają nowych klientów do otwarcia rachunku firmowego również proponując pakiety usług, które ułatwiają codzienne prowadzenie firmy. Tak więc obok bonusów pieniężnych, przedsiębiorca może skorzystać z księgowości online, pomocy ekspertów w kwestiach prawnych, rabatów na zakupy dokonywane u wskazanych partnerów, bezpłatnych terminali płatniczych, wirtualnych wizytówek czy przestrzeni coworkingowych.

Katarzyna Rostkowska