Komplikuje się sprawa sprzedaży Radia Zet

Do walki o Radio Zet staje kolejny zainteresowany. Czeskiemu właścicielowi drugiej największej rozgłośni w Polsce ofertę złożyła grupa medialna Fratria, do której należy m.in. tygodnik "Sieci". Jest to o tyle interesujące, że koncern mediowy przystąpił do przetargu w ostatniej chwili, a wcześniej stanowczo zaprzeczał, jakoby był zainteresowany grupą Eurozet.

Na początku ubiegłego tygodnia informowaliśmy o potencjalnych nabywcach Radia Zet. Proces sprzedaży jednak nieco się powikłał, odkąd do przetargu przystąpiła Fratria. Obecnie do tej grupy medialnej należą takie tytuły jak tygodnik "Sieci" i portal "wPolityce.pl". Co ciekawe, gdyńska firma wcześniej dementowała zainteresowanie grupą Eurozet. Mimo to w ostatniej chwili postanowiła zgłosić swoją propozycję do Czech Media Invest. Przypomnijmy, że czeska spółka kupiła Eurozet w tym roku od francuskiego koncernu Legarde za sumę 73 mln euro.

Żadna firma z potencjalnie zainteresowanych czeską ofertą nie chce na razie komentować swoich posunięć. Wszyscy wcześniejsi uczestnicy przetargu: Agora ("Gazeta Wyborcza", "TOK FM"), PMPG ("Wprost") jak i ZPR ("eska", "Super Express") zdecydowanie odcinają się od spekulacji. Prezes Fratrii, Romuald Orzeł, także zachowuje pokerową twarz, stanowczo zaprzeczając, aby jego grupa mediowa starała się o sfinalizowanie transakcji.

Jednak portal Wirtualnemedia.pl, powołując się na własne źródła, ustalił, że Fratria złożyła już wniosek do banku Pekao SA o kredyt na zakup konglomeratu mediowego od Czechów i to właśnie gdynianie są najbardziej prawdopodobnym przyszłym właścicielem Eurozetu. Czech Media Invest w procesie negocjacyjnym zwraca bowiem uwagę na to, że procedura kredytowa ma miejsce w banku z kapitałem państwowym, co da większą gwarancję szybkiego otrzymania pieniędzy - donosi portal, powołując się również na własnych informatorów.

