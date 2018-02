KB Dom mocno spada po zerwaniu kontraktu

GPW dopiero po południu zdecydowała się dziś „puścić” notowania KB Dom, na których aż od czwartku nie została zawarta żadna transakcja. Spółka ta dziś wyraźnie potaniała, prawdopodobnie głównie ze względu na odstąpienie od jednej z dużych umów.

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom SA poinformował w piątek, że otrzymał od Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. - spółki zależnej, informację o złożeniu w dniu 16 lutego 2018 r. oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej w dniu 26 czerwca 2017 r. z Europlan Pruszków.

O zawarciu powyższej umowy informowano raportem bieżącym nr 27/2017 z 26 czerwca 2017 r. Na jej podstawie KB Dom miał być generalnym wykonawcą projektu budowlanego obejmującego zaprojektowanie i wybudowanie czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Pruszkowie wraz z przyległą architekturą. Z tytułu realizacji umowy KB Dom przysługiwać miało wynagrodzenie ustalone przez strony na kwotę 54552.500 zł netto.

„Odstąpienie od umowy nastąpiło na skutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie Europlanu polegających na opóźnieniach w płatności na rzecz KB Dom” – podano w komunikacie.

Inwestorzy zareagowali na te informacje bardzo negatywnie, a notowania (prawdopodobnie) w związku z tym były zawieszone aż do dzisiejszego południa. Ostatecznie kurs „puszczono” ponad 20 proc. poniżej ostatniej czwartkowej transakcji. Później było już jednak nieco lepiej i ostatecznie skończyło się na niecałe 12 proc. na minusie. Na uwagę zasługuje również ogromny wolumen (ok. 26 tys. sztuk), który rzadko kiedy dochodzi do aż takich wartości w przypadku tej spółki (średnia dzienna z ostatniego roku to zaledwie 3 tys. sztuk).

W piątek podano także, że KB Dom skierował do SGB-Banku pismo w celu wykreślenia hipotek w łącznej kwocie 13,7 mln zł obciążających nieruchomość objętą księgą wieczystą nr GD2W/00032381/1.

KB Dom jako generalny wykonawca oraz inwestor zastępczy realizuje wielorodzinne projekty mieszkaniowe o zróżnicowanym standardzie. Ponadto spółka posiada szeroką ofertę produktową w segmencie prefabrykowanych elementów betonowych, począwszy od wielkogabarytowych elewacji z betonu architektonicznego, prefabrykowanych elementów dla budownictwa mieszkaniowego (ściany, stropy, schody) przez systemy kanalizacji deszczowej, prefabrykaty drogowe oraz galanterię budowlaną (m.in. kostka brukowa, krawężniki, płyty drogowe).

Adam Hajdamowicz