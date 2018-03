Jak rozgryźć PIT

Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych brzmi raczej jak klątwa niż coś interesującego. Przynajmniej dla osób, które zawodowo nie zajmują się buchalterią. I to jest dobre zadanie dla dziennikarza. Proszę więc Państwa o odrobinę zaufania i zapraszam na Puls Biznesu do słuchania.

Podatek PIT nie powstał 26 at temu, jak niektórym mogłoby się wydawać, ale dużo wcześniej i to w kraju kojarzonym z liberalizmem gospodarczym, o czym opowie ambasador wolnego rynku, profesor Robert Gwiazdowski z Centrum im. Adama Smitha. Z naszym gościem porozmawiam również o społecznej roli podatkowego „łupienia bogatych” oraz czym i na jakim poziomie można PIT zastąpić.





Nie ma jednoznacznie negatywnych zmian jeśli chodzi o podatkowe rozliczenie ubiegłego roku – przypomina Piotr Szulczewski, analityk bankier.pl i redaktor portalu pit.pl Wyjaśni on również jakie zmiany pozytywne nastąpiły, a także o czym powinni pamiętać artyści, których zasady rozliczenia zmieniły się w roku bieżącym.Tak naprawdę to nie musimy rachować sami swojej deklaracji – mogą to za nas zrobić urzędnicy. O tym jak ich o to poprosić opowie Iwona Jackowska, dziennikarka Pulsu Biznesu.Jak już deklaracja dotrze do fiskusa, to mogą być w niej znalezione błędy. Najczęstsze z nich wymieni Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów. Wyjaśni też co zrobić, aby ich uniknąć i jak działać, aby nie spotkała nas kara.Na koniec – rozmowa o tym jednym procencie z naszych podatków, który wspiera organizacje pożytku publicznego. Złośliwi mówią, że stał się on funduszem wsparcia Narodowego Funduszu Zdrowia. Ignacy Dudkiewicz z portalu ngo.pl opowie o problemach systemu wprowadzonego kilkanaście lat temu, które ja nazywam patologiami. Bowiem wielu z nas traktuje 1% jako wystarczające wytłumaczenie zwalniające z jakiejkolwiek dobroczynności.To jest Puls Biznesu do słuchania, przed mikrofonem Marcin Dobrowolski, zapraszam na program.

