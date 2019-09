Jack Ma odchodzi z Alibaby w rockowym stylu

Jack Ma, założyciel Alibaba Group, po 20 latach pracy żegna się z firmą. Odchodzi w dniu swoich 54 urodzin z majątkiem wynoszącym prawie 40 mld dolarów i mianem drugiego najbogatszego człowieka z Chin.

10 września 2019 roku z Alibaba Group odszedł jeden z założycieli grupy, Jack Ma. Już rok wcześniej szef przedsiębiorstwa zapowiadał ten krok. Po 20 latach pracy oraz w dniu swoich 54 urodzin, znany z charyzmy i ekscentrycznego podejścia do dyskusji, Jack Ma żegna się w rockowym stylu z Alibabą. Nowym przewodniczącym grupy, wybranym przez Ma, został Daniel Zhang.

Jack Ma's performances at Alibaba's annual parties are among the most-anticipated acts of the night. And when Daniel Zhang joins in, that just makes it extra special. Check out their version of "You Raise Me Up" at the company's 20th anniversary celebration. pic.twitter.com/IFMR6v059I