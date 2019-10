Irlandia: podejście brytyjskiego rządu nie doprowadzi do porozumienia

Jeśli podejście rządu brytyjskiego jest takie, że nowe propozycje ws. brexitu zostały przedstawione na zasadzie "bierz albo nie", to musi on wiedzieć, że nie doprowadzi to do porozumienia - powiedział we wtorek szef MSZ Irlandii Simon Coveney.

"Ze strony Donalda Tuska zobaczyliście dzisiaj frustrację, że propozycje wydają się z brytyjskiej perspektywy oparte na zasadzie +bierz albo nie+" - mówił Coveney na konferencji prasowej, odnosząc się do zarzutu przewodniczącego Rady Europejskiej, że Wielka Brytania gra w "głupią grę oskarżeń".

"Zgadzam się, że jeśli podejście ze strony rządu brytyjskiego w związku ze złożonymi w zeszłym tygodniu przez premiera propozycjami opiera się na zasadzie +bierz albo nie+, to rząd brytyjski musi wiedzieć, że nie będzie porozumienia" - dodał szef irlandzkiej dyplomacji.

Wcześniej we wtorek Tusk skrytykował na Twitterze brytyjskiego premiera Borisa Johnsona za brak jednoznacznego stanowiska w sprawie wyjścia jego kraju z UE. "Stawką nie jest wygrana w jakieś głupiej grze oskarżeń. Stawką jest przyszłość Europy i Wielkiej Brytanii, jak również bezpieczeństwo i interesy naszych obywateli. Nie chcesz umowy, nie chcesz przedłużenia, nie chcesz wycofania (wniosku o wyjście Wielkiej Brytanii z UE – PAP). Quo vadis?" – zapytał Tusk Johnsona we wpisie na Twitterze.

W ubiegłym tygodniu Johnson przedstawił brytyjskie propozycje na zastąpienie tzw. irlandzkiego backstopu, który jest główną przeszkodą w osiągnięciu porozumienia z UE na temat warunków brexitu. Zgodnie z tymi propozycjami po zakończeniu w 2020 r. okresu przejściowego Irlandia Północna miałaby wyjść wraz z resztą Zjednoczonego Królestwa z unii celnej z UE, ale pozostałaby w unijnym jednolitym rynku w zakresie obrotu towarami.

Bruksela uznała jednak te propozycje za niewystarczające. Jeśli do czasu unijnego szczytu w dniach 17-18 października obie strony nie osiągną porozumienia, a Johnson nie zwróci się o opóźnienie terminu brexitu, to scenariusz wyjścia Wielkiej Brytanii bez umowy będzie niemal nieunikniony.

