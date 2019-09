Google Maps przestanie nas śledzić. Wkrótce uruchomi tryb incognito

Aplikacja Google Maps w najbliższych miesiącach zyska tryb incognito. Trasy, które pokonamy, nie będą zapisywane na osi czasu, a dzięki temu nie będziemy otrzymywać spersonalizowanych reklam - informuje portal xda-developers.com.

Używasz aplikacji Google Maps jako nawigacji, ale nie chcesz, aby twoje kroki były śledzone? W najbliższych miesiącach aplikacja wzbogaci się o tryb incognito.Trwają zamknięte testy nowej funkcji.

Tryb incognito znany jest choćby z przeglądarek internetowych czy aplikacji YouTube. Wkrótce z funkcji będzie można korzystać podczas używania aplikacji Google Maps.

Po uruchomieniu trybu incognito aplikacja nie będzie udostępniała naszej lokalizacji, miejsc, które odwiedziliśmy ani trasy, którą pokonaliśmy. O tym, że korzystamy z Google Maps w trybie incognito, poinformuje nas czarna, a nie niebieska jak obecnie, ikona położenia i czarny pasek na górze mapy.

Google Maps Incognito Mode is now in testing. This was announced by Google back at Google I/O 2019: https://t.co/7khtC4W6Cy pic.twitter.com/ShVUDxLbW9