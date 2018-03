GetBack ma deklaracje od inwestorów z Izraela i USA ws. zainteresowania jego akcjami

GetBack otrzymał oświadczenia od grupy inwestorów z Izraela i USA, którzy zadeklarowali zainteresowanie udziałem w objęciu akcji nowej emisji w przypadku zgody NWZA na przeprowadzenie procesu - podała spółka w komunikacie. Zarząd zdecydował o rozpoczęciu z każdym z inwestorów negocjacji dotyczących objęcia przez nich nowych akcji grupy.

Spółka podała, że otrzymała informacje o zainteresowaniu akcjami ze strony Leumi Investment Services Inc., Cukierman & Co Investment House Ltd. oraz Shavit Capital Fund.

"Są to podmioty operujące na rynkach międzynarodowych, zainteresowane zwiększeniem swojej obecności na rynku polskim, w tym w sektorze usług finansowych" - podał GetBack.

GetBack podał 2 marca, że rozpoczął przegląd potencjalnych opcji strategicznych, rozważy m.in. poszukiwanie inwestora strategicznego. Zarząd zwróci się też do akcjonariuszy z wnioskiem o podwyższenie kapitału w dwóch transzach - poprzez emisję w formie subskrypcji prywatnej nie więcej niż 19.999.999 akcji i nie więcej niż 50.000.000 akcji.

Akcje pierwszej transzy miałyby być przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na GPW, przy czym akcje te stanowiłyby mniej niż 20 proc. dopuszczonych do obrotu na tym rynku, wobec czego nie wymagałoby to sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje wyemitowane w drugiej transzy zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego po przejściu procedury przed Komisją Nadzoru Finansowego i zatwierdzenia prospektu emisyjnego. (PAP Biznes)

sar/ jtt/