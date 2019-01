Francja nakłada na Google 50 mln euro grzywny za RODO

Francuski organ ds. ochrony danych osobowych i prywatności w sieci nałożył na Google karę 50 mln euro – informuje Reuters. Amerykański gigant technologiczny, zdaniem CNIL, naruszył zasady RODO.

Francuski regulator stwierdził, że największej wyszukiwarce na świecie brakuje przejrzystości i jasności w sposobie informowania użytkowników o postępowaniu z ich danymi osobowymi. Dodano, iż Google w niewłaściwy sposób uzyskał zgodę na wyświetlanie internautom spersonalizowanych reklam.

- Ustalona kwota i nagłośnienie kary są uzasadnione stopniem naruszeń w odniesieniu do głównych zasad RODO: przejrzystości, informacji i zgody – czytamy w stanowisku CNIL. Google zaś wydało oświadczenie, w którym podaje, że użytkownicy oczekują od firmy wysokich standardów. – Jesteśmy głęboko zaangażowani w spełnianie tych oczekiwań i wymagań przepisów RODO – dodali przedstawiciele Google’a. Rzecznik koncernu powiedział, że obecnie trwa analiza decyzji francuskiego regulatora i dyskusja nad kolejnymi krokami.

Kara nałożona na Google to efekt skarg złożonych przez dwie organizacje pozarządowe: None Of Your Business i La Quadrature du Net. Kwota 50 mln euro jest największą grzywną nałożoną na amerykańskiego giganta.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) weszło w życie w maju 2018 roku. Jest to największa zmiana prawa dotyczącego ochrony danych od ponad 20 lat. Zgodnie z jego zapisami, organy regulacyjne mogą nakładać za naruszenia kary finansowe w wysokości do 4 proc. ogólnego przychodu firmy.

AŚ