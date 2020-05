Dino Polska miało w I kw. 103,9 mln zł zysku netto wobec konsensusu 87,8 mln zł zysku

Zysk netto grupy Dino Polska wyniósł w pierwszym kwartale 2020 roku 103,9 mln zł wobec 67 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 87,8 mln zł zysku netto.

[Aktualizacja] Inwestorzy dobrze przyjęli wyniki Dino. Na otwarciu poniedziałkowej sesji akcje spółki drożały o ponad 9 proc.



Jak poinformowała spółka, w pierwszym kwartale jej EBIT wyniósł 143,6 mln zł wobec 94,6 mln zł rok wcześniej i był 16 proc. wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 124 mln zł.

Wynik EBITDA grupy wyniósł w pierwszym kwartale 190,1 mln zł i był wyższy rdr o 44 proc. Konsensus PAP Biznes zakładał 170,5 mln zł EBITDA. Marża EBITDA wyniosła 8,56 proc., podczas gdy rok temu było to 8,46 proc.

Przychody grupy wyniosły 2.220,4 mln zł wobec oczekiwanych 2.059 mln zł i były 42,3 proc. wyższe niż w I kw. 2019 r.

Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w pierwszym kwartale tego roku 20,3 proc. rdr. W analogicznym okresie 2019 roku wzrost LFL wynosił 5 proc.

1Q2020 wyniki kons. różnica r/r q/q mln zł mln zł Przychody 2220,4 2059,0 7,8% 42,3% 4,6% EBITDA 190,1 170,5 11,5% 44,0% -13,5% EBIT 143,6 124,0 15,9% 51,8% -17,8% zysk netto j.d. 103,9 87,8 18,4% 55,2% -19,4% marża EBITDA 8,6% 8,3% 0,28 0,10 -1,79 marża EBIT 6,5% 6,0% 0,43 0,40 -1,76 marża netto 4,7% 4,3% 0,41 0,39 -1,40

Spółka podała, że w marcu na wysoką dynamikę przychodów wpłynęły wzmożone zakupy realizowane przez klientów Dino w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce. Świeże produkty, w tym mięso, wędliny i drób, odpowiadały za 40,2 proc. sprzedaży grupy w I kw. 2020 r., co oznacza wzrost o 1 pkt proc. rdr.

Koszt własny sprzedaży wzrósł o 42,4 proc. do 1.675,6 mln zł. Koszty sprzedaży i marketingu wzrosły o 38,4 proc., do 378,0 mln zł. Wzrost kosztów wynikał ze wzrostu sakli działalności i wzrostu sprzedaży LFL. Ponadto, spółka ponosiła dodatkowe koszty związane z koniecznością dostosowania sieci sklepów i zaplecza logistycznego do sytuacji epidemiologicznej.

Dług netto grupy Dino wyniósł na koniec marca 978,4 mln zł, co oznacza wzrost o 229,8 mln zł w stosunku do stanu na koniec grudnia 2019 r. i wzrost o 103,7 mln zł w stosunku do 31 marca 2019 r. Wskaźnik dług netto/EBITDA za ostatnich 12 miesięcy wyniósł 1,25x na koniec marca 2020 r. Rok temu wskaźnik ten wynosił 1,54x.

Grupa wypracowała środki pieniężne netto z działalności operacyjnej w kwocie 19,7 mln zł. W I kw. 2019 r. przepływy te wyniosły 16,2 mln zł.

W I kw. 2020 r. spółka zakończyła proces inwestycyjny dotyczący uruchomienia 39 sklepów. Do końca marca 2020 r. uruchomionych zostało 16 sklepów o łącznej powierzchni 6,3 tys. m kw., a otwarcie 23 marketów (o łącznej powierzchni 9,1 tys. m kw. ) zostało wstrzymane w związku z wydłużonym procesem uzyskiwania zgód na ich uruchomienie, co z kolei wynikało z ograniczeń w działaniach organów administracji państwowej. Oczekuje się, że sklepy te będą stopniowo otwierane w II kw. 2020 r.

Na koniec marca 2020 r. sieć liczyła 1.257 sklepów (sklepy otwarte i oczekujące na otwarcie), a ich powierzchnia sprzedaży wyniosła 487,1 tys. m kw.

Zarząd Dino ocenia, że na działalność grupy w kolejnych kwartałach tego roku będą miały wpływ: tempo otwierania nowych sklepów; zmiany w poziomie wydatków na konsumpcję; zwiększone koszty operacyjne wynikające z konieczności szybkiego dostosowywania działalności operacyjnej do sytuacji epidemiologicznej; dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych; zwiększanie efektywności działania spółki, osiąganie korzyści skali oraz optymalizacja kosztów operacyjnych, a także zwiększenie efektywności obsługi logistycznej sklepów (m.in. w związku malejącymi kosztami paliwa).(PAP Biznes)

pel/