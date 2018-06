"Cyberpunk 2077" na E3 "wcześniejszy niż alfa"

Fragment rozgrywki nowej gry CD Projektu, "Cyberpunk 2077", prezentowany w połowie czerwca na targach E3, pochodzi z wersji gry wcześniejszej niż tzw. wersja alfa - poinformowali we wtorek przedstawiciele spółki.

We wtorek CD Projekt zaprezentował na zamkniętym pokazie w Warszawie fragment rozgrywki swojej nowej gry "Cyberpunk 2077" - ten sam, który dwa tygodnie temu studio pokazywało na targach branży gier wideo E3 w Los Angeles.

Prezes CD Projektu Adam Kiciński, pytany o to, czy prezentowany fragment gry pochodzi z tzw. wersji alfa, odpowiedział: "Nie, wcześniejsza (wersja - PAP). (...) Dlatego pokazujemy grę za zamkniętymi drzwiami - to nie jest jeszcze finalna jakość".

Wersja alfa oprogramowania to etap produkcji, na którym autorzy doprowadzają do rzeczywistego działania kluczowe elementy gry lub programu, nawet w ograniczonym zakresie.

"(...) Jest to najbardziej dopracowany fragment gry jaki teraz mamy, przygotowany w jakimś sensie pod to, by go pokazywać ludziom spoza firmy" - powiedział dziennikarzom Piotr Nielubowicz, wiceprezes ds. finansowych.

Prezes Kiciński podał, że obecnie nad grą "Cyberpunk 2077" pracuje około 350 osób. Dodał, że stale rośnie liczba pracowników zaangażowanych zarówno w prace nad "Cyberpunk 2077", jak i karcianą grą komputerową "Gwint".

Zdaniem analityków domów maklerskich, z którymi rozmawiał PAP Biznes, do premiery nowej gry CD Projektu, "Cyberpunk 2077", może dojść w drugiej połowie 2019 roku lub w pierwszym półroczu 2020 roku.

