Branża medyczna dominuje w rankingu spółek Bankier.pl

Koronawirus nadal odgrywa pierwszoplanową rolę w rankingu popularności spółek. Na dwóch pierwszych miejscach znalazły się spółki medyczne BioMaxima i Biomed-Lublin. CD Projekt spadł na najniższy stopień podium.

Pandemia koronawirusa jest nieustannie głównym tematem wśród giełdowych inwestorów. W dwóch pierwszych miesiącach 2020 roku na podium rankingu Bankier.pl znajdował się produkujący rękawice diagnostyczne Mercator Medical, natomiast w marcu dwa czołowe miejsca przypadły spółkom medycznym. Na pozycję lidera wysunęła się BioMaxima, której akcje od końca lutego podrożały aż o ponad 300 proc. I co istotne, większość tego wzrostu odbyła się zaledwie na przestrzeni dwóch ostatnich dni miesiąca. BioMaxima to spółka z NewConnect, która rozpoczęła w ostatnich dniach sprzedaż szybkich testów do wykrywania koronawirusa. Wkrótce do sprzedaży mogą trafić również nowe testy genetyczne na obecność SARS CoV-2.

Na drugim miejscu rankingu znalazł się z kolei Biomed-Lublin, a więc spółka produkująca m.in. szczepionki antygruźlicze. Tymczasem kilka krajów ma właśnie rozpocząć testy potencjału tego typu szczepionek we wzmacnianiu odporności na koronawirusa. Więcej na ten temat można przeczytać w tekście pt. „Stara szczepionka kontra nowy wirus” na stronie Pulsu Biznesu. Za sprawą tych informacji również na tym podmiocie zapanowała hossa, a przez cały poprzedni miesiąc jej akcje podrożały o ponad 50 proc.

Najniższy stopień podium przypadł tym razem CD Projektowi. Największy polski producent gier już po raz piąty został wybrany Giełdową Spółką Roku, a ponadto stał się liderem pod względem udziałów w indeksach WIG i WIG20. CD Projekt jest już tym samym najważniejszą spółką na GPW. Póki co, pomimo koronawirusa data premiery „Cyberpunka 2077” ma być niezagrożona, a zespół pracuje nad grą zdalnie. Ponadto, pod warunkiem, że epidemia nie potrwa zbyt długo, producenci gier mogą nawet skorzystać na obecnej sytuacji. Potwierdzają to statystyki platformy Steam, gdzie liczba graczy bije kolejne rekordy ze względu na przebywanie ludzi w domach.

Ranking popularności spółek Bankier.pl - marzec 2020 Lp. Spółka Ticker Miejsce w poprzednim rankingu 1. BioMaxima BMX poza 10 2. Biomed-Lublin BML poza 10 3. CD Projekt CDR 2 4. CCC CCC 10 5. KGHM KGH 4 6. JSW JSW 1 7. PKN Orlen PKN 5 8. Cormay CRM 7 9. PGNiG PGN 9 10. PKO BP PKO poza 10 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Na czwartym miejscu w rankingu wylądowało znajdujące się w coraz większych tarapatach finansowych CCC. Obuwniczy gigant już w 2018 roku zaczął mieć problemy z rentownością, a gdy przyszedł kryzys, najpierw ogłosił awaryjną emisję akcji, później zaś, że nie spłaci części zobowiązań. Na 15 kwietnia zwołano nawet walne zgromadzenie obligatariuszy, które miało zmienić warunki emisji wyemitowanych papierów. Ze względu na ograniczenia w przeprowadzaniu zgromadzeń i w swobodnym poruszaniu, zorganizowanie tego spotkanie może być jednak bardzo utrudnione.

Zmiany również na forum

Także na forum Bankier.pl największą popularnością cieszyła się BioMaxima. Duże emocje budziły ponadto m.in. liderująca w poprzednim miesiącu Jastrzębska Spółka Giełdowa oraz CCC. Na uwagę zasługuje też to, że w przypadku aż pięciu spółek liczba postów na forum w ostatnim miesiącu przekroczyła 10 tys.

Najpopularniejsze spółki na forum Bankier.pl - marzec 2020 Lp. Spółka Ticker Liczba postów w marcu 1. BioMaxima BMX 14118 2. JSW JSW 13253 3. CCC CCC 11323 4. Cormay CRM 10446 5. Farm 51 F51 10341 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Ranking popularności spółek Bankier.pl jest narzędziem pokazującym popularność spółek giełdowych wśród osób korzystających z portalu. Podczas tworzenia rankingu pod uwagę brana jest liczba wyświetleń bankierowego profilu spółki podczas ostatnich 30 dni. Zestawienie na bieżąco mogą śledzić użytkownicy Bankier.pl. Ranking forumowej popularności jest z kolei dostępny w sekcji giełda.

Adam Hajdamowicz