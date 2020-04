10 pomysłów na biznes bez wychodzenia z domu

Biznes bez wychodzenia z domu w tych czasach może być dla wielu osób jedynym sposobem na zarobek. Jaką działalność można prowadzić w ten sposób? Wbrew pozorom, możliwości jest sporo. Dziś pokazujemy faktyczne biznesy, których pomysłodawcy nie potrzebują dodatkowego biura, żeby zarabiać.

Koronawirus w znaczącym stopniu zmienił życie społeczne i gospodarcze. Lockdown doprowadził wiele firm na skraj upadłości, co nie zachęca nowych przedsiębiorców do zakładania własnych biznesów. Nawet w tym trudnym czasie można pomyśleć o własnej firmie. Razem z redakcją serwisu MamBiznes.pl przygotowaliśmy listę pomysłów na biznes, które można prowadzić bez wychodzenia z domu i wynajmowania dodatkowej powierzchni biurowej.

1. Zarabianie w tzw. afiliacji

Jedną z możliwości rozkręcenia własnego biznesu w domu są systemy partnerskie. Tego typu działalność poza laptopem z dostępem do internetu nie wymaga ani specjalnego lokalu, ani innych inwestycji. Jedyne, bez czego się nie obejdzie żadna osoba chcąca zarabiać na programach afiliacyjnych, to wiedza i doświadczenie. Konkurencja na rynku jest duża, a liczba podmiotów walczących o swój kawałek tortu nie maleje. Pogramy partnerskie to nic innego niż kolejna forma marketingu / reklamy. Tym, co odróżnia afiliację od innych działań reklamowych, jest sposób rozliczania.

2. Pranie i prasowanie ubrań

W programach partnerskich rozliczamy się za efekt. W afiliacji z kolei klient płaci za konkretne efekty, które zdefiniuje podczas tworzenia kampanii reklamowej. Żeby rozpocząć przygodę z systemami partnerskimi,, na której następnie zostaną umieszczone linki afiliacyjne. Właściciel strony zarabia, gdy użytkownicy, którzy odwiedzą stronę, klikną w link, a następnie wykonają określone działanie (wypełnią formularz, kupią produkt). O szczegółach prowadzenia takiego biznesu piszemy w artykule "Praca przez internet: systemy partnerskie. Jak to robić, by zarobić?" »

Kiedy jedni zostają w domach, inni nadal chodzą do pracy. Czas kwarantanny może być dobrym momentem do uruchomienia działalności polegającej na praniu i prasowaniu koszul. Tego typu biznes nie wymaga specjalnych nakładów poza porządną deską do prasowania i żelazkiem, które nie zniszczy prasowanych ubrań. Oprócz tego niezbędna jest też oczywiście pralka, ale to sprzęt, którego w żadnym domu raczej już nie brakuje. Proszek i inne środki piorące można zamówić przez internet. Zlecenia można przyjmować w domu bezkontaktowo, umawiając się, że klient, który podjedzie pod dom, zostawi pranie w specjalnym pojemniku. Wyprane i wyprasowane ubrania w umówiony dzień są w ten sam sposób do odbioru przez klienta. I tak oto usługa prania i prasowania ubrań w pełnym zakresie staje się biznesem domowym.

Przeczytaj też artykuł: "Polacy stworzyli aplikację Ciocia Renia, która umożliwia zamówienie prania i prasowania" »

3. Renowacja obuwia

Wiele osób ma obuwie, którego najchętniej nigdy by nie wyrzuciło. Sentyment do pary butów, w których przeżyliśmy pamiętne chwile powoduje, że coraz więcej osób korzysta z usług renowacji obuwia. Tego typu działalność, poza smykałką do pielęgnacji obuwia nie wymaga wielkich inwestycji, a przede wszystkim wychodzenia z domu. Zamówienia można przyjmować za pośrednictwem strony internetowej lub telefonu, a buty odsyłać klientowi kurierem.

Jednym z podmiotów świadczących usługę renowacji butów na polskim rynku jest firma Wielki Shoe. Usługę można zamówić na stronie internetowej www.wielkishoe.com wypełniając prosty formularz. Dostępne są trzy pakiety uzależnione od stopnia zniszczenia butów. – Nasza oferta skierowana jest głównie do Panów ceniących sobie klasyczne obuwie dobrej jakości, w które warto jest zainwestować, by później cieszyć się nimi przez długie lata. Nasz warsztat stał się zaufanym miejscem, w którym można przygotować buty do ważnej uroczystości lub po prostu przywrócić im utracony blask – mówią pomysłodawcy. Wywiad z nimi możecie przeczytać w artykule "Chcą hasło od pucybuta do milionera wprowadzić w życie" »

4. Usługi copywriterskie

Typową działalnością freelancerską bez wychodzenia z czterech ścian jest copywriting. O tego typu sposobie zarobkowania mogą jednak myśleć osoby, które mają smykałkę do pisania artykułów. Talent pisarski i tzw. lekkie pióro musi być także wsparte wiedzą z zakresu pozycjonowania stron internetowych (SEO). Dodatkowym atutem będzie znajomość narzędzi wspierających pozycjonowanie.

Wynagrodzenie uzależnione jest od takich czynników, jak tematyka czy wymagana liczba znaków w danym tekście. W momencie, w którym znaczna część biznesów zmuszona została do przejścia do internetu, popyt na usługi copywritingu będzie rósł. Trzeba jednocześnie pamiętać, że konkurencja jest spora, a firmy bardzo często mają już stałych współpracowników. Pierwszych zleceń najłatwiej szukać na facebookowej grupie „Copywriter poszukiwany - zlecenia dla copy”. Licząca 23,5 tys. członków społeczność jest miejscem, gdzie spotykają się zleceniodawcy z copywriterami. Przy tej okazji polecamy materiał nt. Nastolatka, który pokazał, jak bez dotacji zrobić biznes w internecie.

5. Lekcje tańca online

Pandemia sprawiła, że wiele osób ma teraz więcej niż wcześniej wolnego czasu, który chciałoby efektywnie spożytkować, nie musząc wychodzić z domu. Dlatego powracają niczym bumerang odkładane dotychczas plany. Wśród nich są, chociażby lekcje tańca. Pomimo że szkoły są pozamykane, to jednak biznes nie lubi próżni. Wielu tancerzy postanowiło przenieść się do sieci, gdzie razem z nimi tańczą miliony ludzi na całym świecie.

Na rodzimym podwórku, na tym polu świetnie radzi sobie chociażby Tomasz Niedzielski, który od początku pandemii przeniósł swoją szkołę do internetu. Każdy jego występ na żywo śledzi tysiące osób.

6. E-ogrodnik

Gdy wiele targowisk pozostaje zamkniętych, większość drobnych hodowców roślin nie może sprzedać własnych wyrobów. Dlatego już dziś wielu małych przedsiębiorców przenosi swoją działalność do świata wirtualnego. Już niebawem taka sprzedaż może stać się niezwykle popularna, tym bardziej że można w ten sposób zamówić kwiaty, ale i żywność bezpośrednio od rolnika, co wpływa nie tylko na cenę, ale i na wyższą jakość. Przy tej okazji polecamy historię biznesu Ranozebrano.pl.

7. Nauka języków obcych

Jak wskazuje GUS, niemal co trzeci z nas zna język obcy. Jednak spora część społeczeństwa ma w planach nadrobienie swoich zaległości. Dlatego też pojawia się szansa na własny mały biznes dla osób znających wiele języków świata. Choć istnieje dużo aplikacji pomagających w ich nauce (które swoją drogą przeżywają teraz prawdziwy boom), to jednak wiele osób poszukuje internetowych nauczycieli, zarówno tych popularnych języków, jak i egzotycznych. W końcu mając obecnie dużo czasu wolnego, warto go spożytkować, z pewną wartością dodaną. Zobacz materiał o tym, jak założyć szkołę językową w wersji "klasycznej".

8. Internetowa krawcowa

Choć obecnie wiele krawcowych ma ręce pełne pracy, z racji szycia licznych maseczek, to jednak może być to dla nich świetny moment na przejście do własnego biznesu. Rzemieślnicze biznesy w ostatnim czasie przeżywają swój prawdziwy renesans, a kryzys spowodowany koronawirusem z pewnością im nie zaszkodzi. Ogromną popularnością cieszą się chociażby wyroby dla zwierząt, przykład takiego biznesu poniżej.

9. Abonament ciasteczkowy

Cukiernie szukają sposobu, który pozwoliłby im przetrwać ten ciężki dla nich czas. Jednak jedna z wrocławskich ciastkarni wpadła na pomysł, który może odmienić cały rynek po epidemii. Do swojej oferty wprowadzała abonament ciastkowy. Dzięki temu raz na tydzień albo nawet i częściej każdy może pod swoimi drzwiami znaleźć coś słodkiego. Jak wyglądają realia prowadzenia "słodkiego biznesu", opisujemy m.in. w tym artykule.

10. Internetowy animator dla dzieci

Praca zdalna dla niejednego rodzica okazała się prawdziwym utrapieniem. Przy jednoczesnym braku możliwości wynajęcia niani, stał się to dla nich bardzo ciężki czas. Jednak biznes nie lubi próżni i tak zaczęły się pojawiać oferty internetowych animatorów dla dzieci. Dzięki temu najmłodsi mogą spędzić w ciekawy sposób swój czas wolny, natomiast ich rodzice mogą w spokoju pracować.

Grzegorz Marynowicz, Bartłomiej Godziszewski

***

Jeśli sami prowadzicie biznes "bez wychodzenia z domu", podzielcie się przykładami w komentarzach.