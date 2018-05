Akcjonariusze GetBacku powołali nowego członka rady nadzorczej

Nadzwyczajne walne zgromadzenie GetBacku powołało Przemysława Schmidta do rady nadzorczej spółki. Powierzyło mu stanowisko wiceprzewodniczącego. Jednocześnie przyznało mu 20 tys. zł brutto miesięcznego wynagrodzenia. Akcjonariusze zgodzili się też na wynagrodzenie w tej samej wysokości dla innych dwóch członków rady nadzorczej: Jarosława Dubińskiego i Krzysztofa Burnosa - poinformowała spółka w komunikacie po NWZA.

Aktualnie w skład rady nadzorczej GetBacku wchodzą: Paulina Pietkiewicz (oddelegowana czasowo - od 22 maja 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r. - do wykonywania czynności członka zarządu GetBack SA w restrukturyzacji); Wojciech Łukawski; Rune Mou Jepsen; Krzysztof Burnos; Jarosław Dubiński; Jerzy Zygmunt Świrski i Przemysław Schmidt.

Rada nadzorcza spółki powołała w środę Jerzego Świrskiego na swojego przewodniczącego. Na tym samym posiedzeniu rada powołała również komitet audytu, w którego skład weszli: Krzysztof Burnos (przewodniczący komitetu audytu) oraz Przemysław Schmidt i Jerzy Świrski (członkowie komitetu audytu); jak i komitet ds. restrukturyzacji, w którego skład wchodzą Przemysław Schmidt (przewodniczący komitetu ds. restrukturyzacji) oraz Jarosław Dubiński i Wojciech Łukawski (członkowie komitetu ds. restrukturyzacji).

W komunikacie po posiedzeniu NWZA spółka przekazała również informację, że na walnym zgromadzeniu DNLD Holdings S.a.r.l. posiadał 88,46 proc. liczby głosów uczestniczących w NWZA, natomiast JP Morgan Funds 5,65 proc.

9 maja Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej zdecydował o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w trybie przyspieszonego postępowania układowego spółki GetBack. Strata netto Grupy wyniosła w 2017 roku ok. 1,33 mld zł wobec 200 mln zł zysku rok wcześniej - wynika ze wstępnego, niezaudytowanego sprawozdania finansowego. Wcześniej spółka podawała, że szacunkowa skonsolidowana strata netto za rok 2017 wyniesie ok. 1,2 mld zł. GetBack poinformował, że sprawozdanie za rok 2017 bada firma Deloitte. Zdaniem wiceprzewodniczącego sejmowej komisji finansów publicznych Janusza Szewczaka bulwersujące jest to, że raport roczny za 2017 będzie sprawdzała ta sama firma audytorska, która robiła to już wcześniej, zanim na jaw wyszły trudności spółki.

GetBack przesunął termin publikacji raportu za I kwartał. Raport ten ma być opublikowany 29 czerwca, a nie 30 maja, jak zakładano wcześniej.

Prokuratura Krajowa prowadzi, po zawiadomieniach Komisji Nadzoru Finansowego, śledztwo w sprawie GetBacku. Chodzi o wyrządzenie szkody majątkowej o wielkich rozmiarach, prowadzenie ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawanie nieprawdziwych informacji. KNF zarzuciła byłemu kierownictwu spółki przeprowadzanie operacji finansowych, mających na celu uniknięcie realnej wyceny posiadanych przez spółkę pakietów wierzytelności.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował w ubiegłym tygodniu, że w Prokuraturze Krajowej powstał zespół, który ma zbadać sprawę GetBacku.

Sytuacją GetBacku zajmie się też we wtorek 5 czerwca sejmowa komisja finansów publicznych, która wysłucha stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego i resortu finansów. Zajmie się też sprawą ponad 9 tysięcy inwestorów, którzy nabyli obligacje tej spółki i którym GetBack nie wypłaca należności z tytułu nabytych papierów.

skr/