Żołnierze dostali podwyżki i bony na paliwo

Żołnierze zawodowi dostali wysokie podwyżki, a żołnierze ochotnicy dostali bonus w postaci paliwowych kart rabatowych na stacjach PKN Orlen, bo na służbę poświęcają część swojego wolnego czasu - podkreślił w czwartek szef MON Mariusz Błaszczak.

W czwartek Błaszczak był gościem "Sygnałów Dnia" programu pierwszego Polskiego Radia. Pytany o to, dlaczego tylko żołnierze ochotnicy dostali rabat na paliwo stwierdził: "to są ochotnicy, a wiec ludzie, którzy równolegle pracują, a na służbę poświęcają część swojego wolnego czasu". Przypomniał też, że wcześniej PKN Orlen karty rabatowe przyznał - z podobnego powodu - strażakom ochotnikom.

Zapytany dlaczego PKN Orlen przyznał karty rabatowe żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), a nie lekarzom i pielęgniarkom, Błaszczak odpowiedział: "bo to są żołnierze ochotnicy, to nie są zawodowcy". Jednocześnie zapewnił, że dba o żołnierzy zawodowych.

Podkreślił, że dostali oni "najwyższe w historii" podwyżki w ubiegłym i w tym roku. "Można powiedzieć, że średnio o 1000 zł wzrosło uposażenie żołnierza (zawodowego - PAP). (...) Chodzi o to, żeby żołnierze za dobrą służbę byli wynagradzani, a więc żołnierze zawodowi mają podwyżki w 2019 r. i w 2020 r. - szczególnie dbałem o to, żeby wynagrodzenie żołnierzy rozpoczynających służbę było konkurencyjne na rynku, żeby młodzi oficerowie, podoficerowie, szeregowi więcej zarabiali i to się udało. (...) A żołnierze ochotnicy mają takie bonusy jak karty rabatowe na stacjach Orlenu" - wyjaśnił Błaszczak.

Od 1 maja na stacjach PKN Orlen żołnierze WOT będą mogli uzyskać rabat przy kupnie paliwa. Jak poinformował PKN Orlen, program lojalnościowy będzie uprawniał WOT do indywidualnego korzystania przez członków tej formacji z rabatu w wysokości 8 gr brutto za jeden litr paliwa na wszystkich stacjach tej spółki. Jej zdaniem umożliwi im to jeszcze efektywniejsze zaangażowanie się w walkę z epidemią koronawirusa i realizację zadań zapewniających bezpieczeństwo obywatelom.

Informacja o bonusach na paliwo dla żołnierzy WOT wzbudziła dyskusję w środowisku wojskowych. Pojawiały się zarzuty, że jest to dzielnie żołnierzy, gdyż żołnierze zawodowi bonusów na paliwo nie mają. Zarzuty, że żołnierze WOT dostali taki bonus, a nie dostał go personel medyczny walczący z epidemią koronawirusa, pojawiły się ze strony polityków opozycji. (PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk

krz/ itm/