Znamy nazwiska czterech kandydatów do rady wierzycieli GetBacku

Kamil Hajduk, kurator obligatariuszy GetBack, wskazał czwórkę kandydatów, którzy mają stworzyć radę wierzycieli spółki. Na liście zabrakło byłego prezesa GetBacku.

Wspomnianą czwórkę tworzą Artur Kłoczko, Radosław Barczyński, Q1FIZ oraz Mariusz Wójcik. - Wymienieni kandydaci otrzymali największą liczbę głosów i głosujący posiadali najwyższą wartość sumy obligacji - poinformował Hajduk na swojej stronie. O ostatecznym składzie rady zadecyduje sąd, nie jest więc wykluczone, że jej skład będzie wyglądał nieco inaczej.

obligacji GetBacku, ale także i wieloletnie doświadczenie w branży bankowości komercyjnej oraz bankowości inwestycyjnej.

Największa wartość głosów przypadła Arturowi Kłoczce (247 mln zł). To reprezentant klientów DM Michael/Ström, który sprzedawał obligacje GetBacku. Na owe 247 mln zł złożyło się 350 głosów. Więcej otrzymał Radosław Barczyński (625), za tymi głosami stała jednak mniejsza suma obligacji (226 mln zł). Barczyński znalazł się na drugim miejscu listy kandydatów stworzonej przez Hajduka. Jego inicjatywa powstawała m.in. na forum Bankier.pl, opisywaliśmy ją m.in. w artykule " Obligatariusze GetBacku łączą siły ". Barczyński informował, że sam posiada pakiet

W gronie wskazanych przez Hajduka znalazł się także reprezentant innego porozumienia obligatariuszy - tego facebookowego. To Mariusz Wójcik, który zabierał głos m.in. na ostatniej Komisji Finansów Publicznych poświęconej sprawie GetBacku. Choć grupa chwali się blisko dwoma tysiącami członków, to jednak jej reprezentant otrzymał "jedynie" 176 głosów, za którymi stało 41 mln zł. Wystarczyło to jednak, by znaleźć się na krótkiej liście kuratora.

Czwórkę uzupełnia Quercus, a więc spółka prowadzona przez Sebastiana Buczka, której fundusze zaliczyły inwestycyjną wtopę, mocno angażując się w obligacje GetBacku. Problem przerzucono z klientów na akcjonariuszy Quercusa, dla spółki wciąż on jednak istnieje. Q1FIZ otrzymał w głosowaniu tylko 9 głosów, stało za nimi jednak aż 169 mln zł.

Na liście Hajduka zabrakło Konrada Kąkolweskiego, który wprawdzie swoją nieudolnością doprowadził spółkę na skraj upadłości, a raporty, które pojawiły się za jego kadencji, budzą podejrzenia KNF. Cieszył się on jednak poparciem części obligatariuszy za sprawą medialnej wojny, jaką wytoczył głównemu akcjonariuszowi GetBacku - Abrisowi. - Piątym kandydatem, którego popierali obligatariusze, był Pan Konrad Kąkolewski, który otrzymał 42 głosy o łącznej wartości 24 mln zł. Poza wymienionymi pojawiły się pojedyncze głosy na innych kandydatów - napisał na swojej stronie Hajduk.

Adam Torchała