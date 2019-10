PiS urządziło w spółkach rodeo. Przetrwał tylko jeden prezes

Koniec kadencji to dobry czas na podsumowanie działań władzy w kontrolowanych przez nią spółkach. Obecny rząd wielokrotnie zmieniał prezesów, których sam wcześniej powoływał.



Po przejęciu władzy przez rząd Prawa i Sprawiedliwości obserwowaliśmy istne rodeo z prezesami spółek Skarbu Państwa. Początkowo wymieniano szefów spółek z nadania poprzedniego rządu (co jest w zasadzie normą i nie powinno zaskakiwać), później jednak zabrano się za własnych prezesów, którzy w niektórych spółkach byli zmieniani niczym rękawiczki. Pisaliśmy o tym już ponad rok temu w tekście: „Rodeo w spółkach Skarbu Państwa trwa. PiS wymienia swoich na swojszych”. Sytuacja jednak ani trochę nie uległa poprawie, a tylko w ciągu jednej kadencji na fotelach prezesów większości państwowych spółek mieliśmy już co najmniej po dwie lub trzy zmiany.

O ile pojedyncze roszady można akceptować, jest to "naturalne" zachowanie każdego rządu, o tyle doprowadzanie do sytuacji, w której sporej części prezesów nie pozwala się popracować choćby przez rok, mogłoby przez niektórych zostać uznane za działanie na szkodę spółek. Wszak, nawet gdyby uwierzyć, że zostają w ten sposób wybrani najlepsi możliwi ludzie, to przecież nikt nie jest w stanie w tak krótkim czasie w pełni wdrożyć się w działalność przedsiębiorstwa, nie mówiąc już o żadnym wprowadzeniu własnych strategii. Tracą na tym oczywiście akcjonariusze, a więc również Skarb Państwa.

Tam zmian było najwięcej

Absolutnym rekordzistą pod względem zmian prezesów jest Energa, w której od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości aż osiem razy zmieniono prezesa. W tym okresie jedynie Dariusz Kaśków przetrwał dłużej niż rok, a rekordzista kończył swoją pracę już po niecałym miesiącu. Obecnie na tym stanowisku urzęduje Grzegorz Ksepko, który jest jednak jedynie p.o. prezesa, co stwarza ryzyko kolejnych zmian.

Po czterech prezesów wybranych za czasów obecnej kadencji Sejmu miały także Bank Ochrony Środowiska oraz KGHM. Nadzieję może dawać jednak fakt, że po licznych roszadach obecni zarządzający tych spółek otrzymali już nieco więcej czasu na wykazanie się niż niektórzy ich poprzednicy.

RODEO Z PREZESAMI Rodeo z prezesami - spółki z największą liczbą zmian prezesów (lub p.o.) nominowanych za rządów PiS Spółka Prezes Data powołania Data odwołania Dni Energa Roman Pionkowski* 07.12.2015 07.03.2016 91 Dariusz Kaśków 04.01.2016 17.01.2017 379 Jacek Kościelniak* 17.01.2017 02.03.2017 44 Daniel Obajtek 02.03.2017 05.02.2018 340 Alicja Klimiuk* 06.02.2018 02.07.2018 146 Arkadiusz Siwko 02.07.2018 31.07.2018 29 Alicja Klimiuk 31.07.2018 31.05.2019 304 Grzegorz Ksepko* 03.06.2019 128 BOŚ Sławomir Zawadzki* 15.02.2016 23.03.2016 37 Stanisław Kluza 23.03.2016 06.06.2017 440 Emil Ślązak* 06.06.2017 10.09.2017 96 Bogusław Białowąs 11.09.2017 758 KGHM Krzysztof Skóra 03.02.2016 28.10.2016 268 Radosław Domagalski-Łabędzki 28.10.2016 10.03.2018 498 Rafał Pawełczak* 10.03.2018 22.06.2018 104 Marcin Chludziński 22.06.2018 474 Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, * p.o. prezesa

W większości giełdowych spółek Skarbu Państwa w ciągu czterech lat prezesów zmieniano dwu- lub trzykrotnie, co w tak krótkim okresie również może wydawać się zdecydowanie zbyt częste. Bardzo zagmatwana sytuacja była m.in. w Alior Banku, gdzie po ustąpieniu ze stanowiska wieloletniego prezesa Wojciecha Sobieraja, spółka kilkukrotnie próbowała wybrać nowe władze. Obowiązki prezesa przejmowali kolejno: Michał Chyczewski, Katarzyna Sułkowska, a także Krzysztof Bachta. I dopiero ten ostatni otrzymał formalną zgodę KNF na przejęcie tej funkcji.

RODEO Z PREZESAMI Spółki ze zmianami prezesów (lub p.o.) nominowanych za rządów PiS Spółka Prezes Data powołania Data odwołania Dni Alior Michał Chyczewski* 29.06.2017 12.03.2018 256 Katarzyna Sułkowska* 12.03.2018 17.10.2018 219 Krzysztof Bachta 17.10.2018 356 GPW Małgorzata Zaleska 12.01.2016 14.03.2017 427 Jarosław Grzywiński* 15.03.2017 26.09.2017 195 Marek Dietl 26.09.2017 742 JSW Tomasz Gawlik 06.05.2016 06.03.2017 304 Daniel Ozon 06.03.2017 11.06.2019 827 Rafał Pasieka* 04.07.2019 96 Lotos Robert Pietryszyn 13.05.2016 09.11.2016 180 Marcin Jastrzębski 09.11.2016 19.03.2018 495 Mateusz Bonca 19.03.2018 568 PHN Izabela Felczak-Poturnicka* 21.12.2015 07.03.2016 77 Maciej Jankiewicz 07.03.2016 27.03.2018 750 Marcin Mazurek 01.05.2018 525 PKP Cargo Maciej Libiszewski 19.01.2016 26.10.2017 646 Krzysztof Mamiński* 26.10.2017 25.03.2018 150 Czesław Warsewicz 27.03.2018 560 Puławy Mariusz Bober 05.04.2016 12.01.2017 282 Jacek Janiszek 12.01.2017 13.08.2018 578 Krzysztof Bednarz 13.08.2018 421 PZU Michał Krupiński 20.01.2016 22.03.2017 427 Marcin Chludziński* 22.03.2017 13.04.2017 22 Paweł Surówka 13.04.2017 908 Bogdanka Krzysztof Szlaga 01.04.2016 16.02.2018 686 Artur Wasil 21.03.2018 566 Grupa Azoty Mariusz Bober 19.02.2016 16.12.2016 301 Wojciech Wardacki 16.12.2016 1026 PKN Orlen Wojciech Jasiński 16.12.2015 05.02.2018 782 Daniel Obajtek 05.02.2018 610 Polimex-Mostostal Antoni Józwowicz 04.03.2016 03.04.2018 760 Krzysztof Figat 11.05.2018 515 Tauron Remigiusz Nowakowski 08.12.2015 14.11.2016 342 Filip Grzegorczyk 14.11.2016 1058 Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, * p.o. prezesa

Zamieszania nie brakowało także w przypadku. Na początku 2016 roku prezesem GPW przestała być Małgorzata Zaleska, co wiązano z odwołaniem ministra skarbu Dawida Jackiewicza i likwidacją jego resortu. Po tej zmianie GPW przeszła pod nadzór ówczesnego wicepremiera i ministra finansów Mateusza Morawieckiego, który przez długi czas nie mógł skutecznie wskazać nowego prezesa giełdy - ze względu na brak zgody ze strony KNF ostatecznie zrezygnował m.in. Rafał Antczak. W związku z tym przez niemal 200 dni p.o. prezesa pełnił Jarosław Grzywiński, którego ostatecznie zmienił we wrześniu 2017 roku Marek Dietl.

Mało komu udało się przetrwać na stanowisko po zmianie władzy. Jedynym, który tego dokonał, jest Zbigniew Jagiełło, urzędujący na stanowisku prezesa PKO BP już od października 2009 roku (ponad 3600 dni). Nie bez znaczenia może być w tym kontekście przeszłość Jagiełły - nie jest tajemnicą, że prezes największego polskiego banku zna się z Mateuszem Morawieckim już od czasów studenckich.

Ponad 1000 dni na stanowisku prezesa wytrzymali również obecni prezesi takich spółek jak Enea, PGNiG, PGE oraz Zakładów Chemicznych Police. Tam Prawo i Sprawiedliwość dokonywało roszad na najwyższym stanowisku tylko raz, niedługo po wygranych wyborach. Wydaje się zatem, że to właśnie te osoby najlepiej się sprawdziły - przynajmniej z punktu widzenia partii.

Tylko jednej zmiany dokonano także w drugim co do wielkości polskim banku, czyli w Pekao, który pod skrzydła skarbu państwa powrócił już za rządów PiS. Na stanowisku prezesa od czerwca 2017 roku urzęduje tam Michał Krupiński.

RODEO Z PREZESAMI Spółki bez zmian prezesów (lub p.o.) nominowanych za rządów PiS Spółka Prezes Data powołania Dni Enea Mirosław Kowalik 07.01.2016 1370 PGNiG Piotr Woźniak 11.02.2016 1335 PGE Henryk Baranowski 31.03.2016 1286 Police Wojciech Wardacki 07.04.2016 1279 Pekao Michał Krupiński 14.06.2017 846 Spółki z prezesami nominowanymi wcześniej PKO BP Zbigniew Jagiełło 01.10.2009 3659 Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, * p.o. prezesa

Jak już podkreślaliśmy w poprzednich tekstach, „dokonywanie zmian w zarządach spółek to naturalne prawo ich właściciela - roszad dokonuje ekipa obecna, dokonywały również poprzednie. Zbyt szybkie rozkręcenie karuzeli z prezesami na dłuższą metę może jednak przynieść więcej szkód niż pożytku - prezesi zamiast rozwijać powierzone im spółki, martwić będą się o swoje jutro, zaś pozostali akcjonariusze - w tym mniejszościowi - obserwować będą, jak kurs akcji spada i skacze w rytm politycznych interwencji. Zatem po raz kolejny zwracamy się z apelem do rządu, bez względu na to, jaki by on po wyborach nie był: jeśli już zmieniać, to z głową (i z umiarem)!

Adam Hajdamowicz