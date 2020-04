Zasiłek dla bezrobotnych. Ewentualna podwyżka od 1 czerwca

W rządzie trwa dyskusja na temat zmiany wysokości zasiłku dla bezrobotnych, decyzja jeszcze nie zapadała, ale jego ewentualne podwyższenie mogłoby nastąpić od 1 czerwca - powiedział w środę w Radiu Wnet wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

"Raczej nie zmienilibyśmy zasad przyznawania zasiłku, ale oczywiście jest kwestia zwiększenia jego wysokości. Decyzja jeszcze nie zapadała. Poczekamy na wyniki bezrobocia za kwiecień, wtedy będziemy wiedzieć, jaki jest napływ osób bezrobotnych" - dodał.

W poniedziałek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała na konferencji prasowej, że resort na razie nie rozważa podwyższenia wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

"To nie jest jeszcze ten etap" - powiedziała Maląg, pytana o ewentualną podwyżkę kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

Wcześniej, wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz powiedziała w Polsat News, że będzie proponować rządowi podwyżkę zasiłku dla bezrobotnych do ok. połowy płacy minimalnej, czyli obecnie ok. 1200-1300 zł brutto.

pat/ asa/