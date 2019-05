Wielki powrót kryptowalut. Bitcoin inwestycją roku?

Po bardzo słabym poprzednim roku kryptowaluty wróciły do łask. Trudno znaleźć inne aktywa, które w 2019 roku dały zarobić równie dużo.

Bitcoin w ubiegłym roku stracił aż trzy czwarte ze swojej wartości. Podobny los spotkał także wiele innych kryptowalut, co było niejednokrotnie odbierane jako ich koniec. Kilka bardzo gwałtownych zwyżek bitcoina z ostatnich miesięcy sprawiło jednak, że należy mocno zrewidować wcześniejsze negatywne prognozy.

W niedzielę (26.05) późnym wieczorem rozpoczął się kolejny gwałtowny rajd na bitcoinie. W ciągu niewiele ponad godziny kurs skoczył z 8 do blisko 8,7 tys. dolarów. Już nieco spokojniejsze wzrosty trwały później jeszcze do trzeciej w nocy, kiedy to ostatecznie kurs dotarł do 8 937,25 dolarów – wynika z danych publikowanych przez serwis Coindesk. Do przekroczenia psychologicznej bariery 9 tys. dolarów zatem nieco zabrakło, choć zwyżka ta i tak mogła zrobić spore wrażenie.

Ponad 10 proc. wzrostu bitcoina w zaledwie kilka godzin jest już kolejną tego typu sytuacją w ostatnim czasie. Łącznie tylko od początku roku kryptowaluta podrożała o ponad 130 proc. Wciąż jednak jeszcze bardzo dużo jej brakuje do historycznych szczytów z końca 2017 roku. Wtedy za bitcoina trzeba było płacić prawie 20 tys. dolarów. Wzrosty, które wyniosły bitcoina na najwyższy poziom od roku spotkały również wiele innych kryptowalut. Przykładowo Ethereum w 2019 roku podwoiło swoją wartość.

Kryptowaluty najlepszą inwestycją?

Kryptowaluty jawią się tym samym jako jeden z największych inwestycyjnych hitów ostatnich miesięcy. Wśród najpopularniejszych aktywów ciężko bowiem gdziekolwiek znaleźć równie wysokie stopy zwrotu. Przykładowo niemiecki DAX wzrósł w 2019 roku o nieco ponad 14 proc., a amerykańskie S&P500 o niecałe 13 proc. Zyski na rynku akcyjnym, mimo że również całkiem przyzwoite, nie mogły się zatem w żaden sposób równać z tym, co oferował rynek kryptowalut.

Stopy zwrotu wybranych aktywów w 2019 roku* Bitcoin 131,50% Ethereum 104,89% Ropa WTI 29,25% DAX 14,32% S&P500 12,73% sWIG80 9,45% mWIG40 0,83% Złoto -0,02% WIG20 -3,82% Źródło: Bankier.pl, *wyliczone na dzień 28 maja 2019 roku

Jeszcze bardziej blado w tych porównaniach wyglądają wyniki uzyskiwane na polskiej giełdzie. Relatywnie nieźle radzący sobie sWIG80 dał w tym czasie zarobić „zaledwie” 9,45 proc., a mWIG40 tylko 0,83 proc. Inwestując natomiast w największe spółki z WIG20 ponieślibyśmy nawet stratę (-3,82 proc.). Co więcej, tak dużych wzrostów jak na kryptowalutach nie odnotowano nawet na ropie WTI (+14,32 proc.), której ostatnie zwyżki były główną przyczyną wyraźnych podwyżek na stacjach paliw.

Tak gwałtowne wzrosty z ostatnich miesięcy przywołują na myślę hossę na rynku kryptowalut z 2017 roku. Wtedy to m.in. na bitcoinie w bardzo krótkim czasie można było zarobić setki, a nawet tysiące procent. Później jednak przyszła solidna korekta, w czasie której niemal równie szybko można było utracić większość z zainwestowanych pieniędzy. W przypadku tak zmiennych instrumentów, jakimi są kryptowaluty, należy zatem zawsze mieć na uwadze, że potencjalnie duże zyski zawsze idą w parze z podejmowaniem ponadprzeciętnego ryzyka.

Adam Hajdamowicz