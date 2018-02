Weekendowe przerwy w bankach

Jak dotąd cztery banki zapowiedziały przerwy techniczne w nadchodzący weekend. Utrudnienia będą dotyczyć usług bankowości internetowej, aplikacji mobilnych czy korzystania z kart płatniczych.

Przerwa techniczna w Nest Banku

Nest Bank poinformował klientów, że w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi od godziny 22:00 w dniu 10.02.2018 r. do godziny 04:00 w dniu 11.02.2018 r. mogą wystąpić czasowe utrudnienia w dostępie do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

Nie będzie możliwości realizacji przelewów natychmiastowych. Nie będzie możliwe zasilenie rachunku, do którego została wydana karta debetowa lub kredytowa. Niedostępne będą płatności za zakupy internetowe z wykorzystaniem NestPrzelewu. W tym terminie nie będzie można otworzyć konta, złożyć wniosku o kredyt, ani zawnioskować o wydanie karty.

Klienci PKO BP muszą się liczyć z tym, że w związku z planowanymi pracami informatycznymi w niedzielę 11 lutego 2018 r. od godz. 01: 30 do godz. 4:00 nie będzie możliwe korzystanie z kart płatniczych PKO Banku Polskiego w bankomatach i punktach handlowo-usługowych oraz płatności w internecie. W czasie przerwy serwisy internetowe iPKO i iPKO biznes, serwis telefoniczny, płatności w Internecie „Płacę z iPKO” oraz aplikacja IKO będą działały bez zakłóceń.

Na utrudnienia muszą również nastawić się klienci Inteligo, którzy w niedzielę 11 lutego 2018 r. od godz. 01:30 do godz. 4:00 nie będą mogli korzystać z kart płatniczych Inteligo w bankomatach, punktach handlowo-usługowych oraz dokonywać płatności w internecie. Płacę z Inteligo” oraz aplikacja IKO będą działały bez zakłóceń.

Przerwa techniczna w BZ WBK

Bank Zachodni WBK wydał komunikat, że również w niedzielę 11.02.2018 roku w godzinach od 00:00 do 6:00 klienci nie będą mogli skorzystać z BLIK-a oraz z przelewów natychmiastowych BlueCash i Express Elixir. W tym czasie również niemożliwe będzie dokonanie płatności za zakupy w sklepach internetowych, a przelewy zlecone we wspomnianych godzinach zostaną wysłane do realizacji po godzinie 6:00.

mBank natomiast poinformował klientów, że w najbliższą sobotę, tj. 10 lutego br. zostaną przeprowadzone prace, które spowodują wyłączenie mKantoru. Usługa będzie niedostępna w godzinach 18:00 - 24:00, zarówno w serwisie transakcyjnym, jak i na urządzeniach mobilnych.

WSZ