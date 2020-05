W środę premier przedstawi terminarz kolejnego etapu znoszenia ograniczeń

W środę rano premier Mateusz Morawiecki przedstawi terminarz kolejnego etapu znoszenia ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa - poinformował we wtorek na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller.

Poinformował też wtedy, że wraz z zakomunikowaniem decyzji ws. maseczek podane zostaną nowe informacje dotyczące możliwości organizowania wesel.

We wtorek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że pierwsze wyniki analizy nie wskazują, żeby odnotowano wzrost zakażeń w wyniku łagodzenia obostrzeń. "Poza jednym województwem – śląskim, gdzie wskaźnik reprodukcji wirusa to 1,33, w pozostałych województwach notujemy wskaźnik zachorowalności poniżej jednego, to znaczy, że jedna osoba zaraża mniej niż jedną osobę" – zaznaczył.

Autor: Mieczysław Rudy