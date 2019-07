USA daleko od recesji

Największa gospodarka na świecie, czyli Stany Zjednoczone, wykazuje dużą odporność na globalne turbulencje handlowe. Wprawdzie od początku roku niektóre istotne wskaźniki ekonomiczne się pogarszają, co doprowadzi niedługo do obniżenia stóp procentowych przez Fed, ale kluczowy dla oceny kondycji gospodarki rynek pracy trzyma się całkiem nieźle. To wskazuje, że na razie recesja nie puka do drzwi.

Piątkowe dane pokazały, że w czerwcu w USA pracodawcy zatrudnili 224 tys. osób, co oznacza wzrost o 1,5 proc. rok do roku. Miesięczny przyrost liczby miejsc pracy był najmocniejszy od stycznia. Roczna dynamika jest w lekkim trendzie spadkowym, ale nie jest to nic nadzwyczajnego. Recesje zaczynały się najczęściej znacznie poważniejszymi spowolnieniami rynku pracy. Widać to na wykresie poniżej.

Roczny wzrost zatrudnienia w amerykańskiej gospodarce (poza rolnictwem), w proc. Na szaro okresy recesji.

Dane z rynku pracy są istotne z dwóch powodów. Po pierwsze, mają bardzo duży wpływ na decyzje Fed w sprawie stóp procentowych ze względu na fakt, że oficjalnym celem Fed jest wspieranie stabilnej inflacji i pełnego zatrudnienia. Po drugie, zmiany na rynku pracy są dobrym papierkiem lakmusowym koniunktury w całej gospodarce. Dlatego tak dobre sygnały z tego rynku w czerwcu są optymistycznym znakiem.

W pierwszej połowie 2019 r. wiele innych wskaźników ekonomicznych w USA zaczęło się wyraźnie pogarszać. Najmocniejsze spadki aktywności występują w budownictwie, gdzie produkcja notuje najniższą dynamikę od wielkiego kryzysu finansowego. Osłabiła się też produkcja przemysłowa i obroty w handlu detalicznym (choć ostatnie dane były już lepsze). Niższa od oczekiwań była także inflacja. Ale solidny wzrost zatrudnienia pokazuje, że wahnięcie cyklu nie jest na razie mocne.

Świat jest dziś bardziej złożony niż 10-20 lat temu i wpływ USA na globalną koniunkturę nieco zmalał. Ale wciąż można powiedzieć, że skoro USA trzymają się mocno, to perspektywy (krótkookresowe) dla świata nie są złe.

Chcesz codziennie takie informacje na swoją skrzynkę? Zapisz się na newsletter SpotData.

Chcesz samodzielnie analizować dane ekonomiczne? Platforma SpotData to darmowy dostęp do ponad 40 tysięcy danych z polskiej i światowej gospodarki, które można analizować, przetwarzać i pobierać w formie wykresów i tabel do Excela. Sprawdź na: https://spotdata.pl/ogolna.

Ignacy Morawski