Trojan xHelper atakuje Androida

Trojan xHelper infekuje smartfony z systemem Android. Złośliwe oprogramowanie ukrywa się wśród plików systemowych i pozwala przejąć przestępcą kontrolę nad telefonem.

Złośliwe oprogramowanie może zostać pobrane podczas instalacji aplikacji ze stron innych niż Google Play. Trojana xHelper trudno usunąć z telefonu - zapisuje się wśród plików systemowych. Wirus ukrywa się wśród najgłębszych warstw Androida. Użytkownicy smartfonów mogą mieć problem ze znalezieniem go i odinstalowaniem.

Najbardziej narażeni się użytkownicy urządzeń chińskich producentów z system Android 6 i 7, przeczytamy na antyweb.pl. Trojana można ściągnąć najczęściej podczas instalacji programów do czyszczenia zbędnych plików w telefonie. Pierwszy trojan instaluje drugiego trojana na smartfonie, który za pomocą kodu otrzymuje dostęp do rdzenia urządzenia. Umożliwia to przestępcom uzyskanie całkowitego dostępu do smarfona.

xHelper jest trudny do wykrycia. Plik zainstalowane są głęboko wewnątrz systemu. Samo odinstalowanie aplikacji nie pomoże w pozbyciu się złośliwego oprogramowania. Czasem nawet przywrócenie ustawień fabrycznych może być niewystarczającym działaniem.

Źródło:

DF