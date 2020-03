Techland rozważy debiut giełdowy po premierze „Dying Light 2”, obecnie spółka skupia się na produkcji gry – poinformowali przedstawiciele Techlandu. Rok, dwa lata po premierze „Dying Light 2” studio chce wydać kolejną dużą produkcję, nad którą równolegle pracuje.

„W tej chwili jest pełne skupienie na produkcie, nie rozpatrujemy takich opcji jak giełda. Profesjonalizujemy firmę, jest nam to potrzebne – firma ma prawie 400 osób. Jest to kierunek zbieżny z tym, gdybyśmy chcieli kiedyś wejść na giełdę” – powiedział dziennikarzom prezes i właściciel Techlandu, Paweł Marchewka, podczas środowej konferencji.

„Na pewno po wydaniu ‘Dying Light 2’ będzie taki okres, kiedy tego skupienia będzie mniej i wtedy możemy te różne opcje rozważyć – jeżeli będziemy chcieli się tak mocno rozwinąć, z tak dużymi projektami i tak dużą liczbą projektów, która przekroczy nasze możliwości finansowe to jednym z ciekawych rozwiązań jest giełda” – dodał.

W styczniu Techland poinformował o przełożeniu premiery gry „Dying Light 2”, która była planowana na wiosnę 2020 roku. Nie podano nowego terminu debiutu. Gra jest kontynuacją największego jak dotąd tytułu studia, którego premiera miała miejsce 5 lat temu – jak podali w środę przedstawiciele Techlandu, w pierwszą część „Dying Light” zagrało jak dotąd ponad 18 mln osób.

„Chcemy sami mieć dobrą historię do opowiedzenia inwestorom, a nie myśleć o tym, co może się wydarzyć na rynku. Ta historia będzie dużo lepsza do opowiedzenia po wydaniu ‘Dying Light 2’” – ocenił w rozmowie z dziennikarzami CFO Techlandu, Karol Bach.

Bach potwierdził, że łączny budżet „Dying Light 2” może wynieść ok. 100 mln USD. Dodał, że w 2019 roku nakłady inwestycyjne Techlandu na nowe gry wyniosły 40-50 mln zł. W 2020 roku mają być wyższe, ze względu na zbliżającą się premierę „Dying Light 2”.

Rok, dwa lata po premierze „Dying Light 2” spółka chce wydać kolejną dużą grę RPG - osadzoną w świecie fantasy - nad którą pracuje obecnie zespół w Warszawie.

„Nie mówimy, że kolejny sukces po tym debiucie to perspektywa pięciu lat – mamy studio w Warszawie, które równolegle pracuje nad drugim tytułem, osobnym IP. Myślę, że ta druga gra może zostać wydana rok, dwa lata po debiucie ‘Dying Light 2’” – powiedział członek zarządu ds. finansowych Techlandu.

„To lepsza perspektywa niż to, co mamy teraz, czyli dwa produkty i dwie premiery w zanadrzu” – dodał.

Techland to producent gier, firma powstała w 1991 roku. (PAP Biznes)

