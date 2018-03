Tąpnięcie na bankach pociągnęło giełdę w dół

Mocne straty banków sprawiły, że polska giełda odstawała dziś od swoich europejskich odpowiedników. Jeżeli jednak spojrzeć na dzisiejszą sesję nieco głębiej, to widać, że ocenienie jej jako "fatalnej" byłoby niesprawiedliwe.

Bez wątpienia za temat dnia należy uznać mocne przeceny banków. O skali tego zdarzenia najlepiej świadczy fakt, że WIG-Banki stracił dziś aż 3,8 proc. Najwięcej, bo aż 7,1 proc. tracił Alior, który przed dzisiejszą sesją zaprezentował wyniki finansowe. Nie wystarczyło, że zysk netto grupy w czwartym kwartale 2017 roku wyniósł 143,1 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami. Alior był dziś najmocniej taniejącym blue chipem.

Nie tylko złe wyniki Aliora były jednak przyczyną wyprzedaży akcji banków. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na wczorajsze posiedzenie RPP i konferencję, która po nim nastąpiła. Prezes NBP zapowiedział, że nie widzi sensu podnoszenia stóp już nie tylko w 2018 czy 2019, ale nawet w 2020 roku . Niższe stopy ograniczają bankom możliwości większego zarabiania, stąd bardzo gołębie stanowisko prezesa RPP, wywołało przecenę.

Spadki dotknęły więc także liderów sektora takich jak Pekao (-2,7 proc.), BZ WBK (-3,6 proc.) czy PKO BP (-5,2 proc.). Z takim obciążeniem indeksowi WIG20 ciężko było walczyć dziś o wzrosty. Szczególnie, że swoje dołożyli także Orlen, KGHM i JSW. W efekcie, mimo iż większość (11) blue chipów dziś rosła (na czele z CCC i Polsatem), WIG20 stracił aż 1,6 proc.

Podobnie kształtował się układ sił na szerokim rynku. Stłamszony przez banki WIG stracił aż 0,97 proc., tyle że ponad kreską czwartek zakończyło o 21 spółek więcej niż pod kreską. Widać to było zresztą po mWIG-u i sWIG-u, a więc indeksach zdecydowanie mniej obciążonymi bankami. Pierwszy zyskał 0,15 proc., drugi zaś 0,07 proc.

Na uwagę zasługują także obroty, którym udało się przebić poziom 900 mln zł. To już tylko o 11 mln zł mniej niż średnia ze stycznia. W ostatnich dniach na tym polu obserwujemy sporą poprawę. Pytanie, czy jest ona tymczasowa, czy rzeczywiście sesje z obrotami nieprzekraczającymi 600 mln zł to już przeszłość.

Warto także zwrócić uwagę na nastroje inwestorów. Te, według wskaźnika mierzonego przez SII, są bardzo słabe. Większość ankietowanych to niedźwiedzie, odsetek byków spadł zaś o 5,6 pkt proc. do 29,1 proc. Wskaźnik ten lubi działać kontrarnie, wbrew pozorom może to być więc dobra informacja dla rynku.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3413,28 1,06 0,42 1,07 0,70 -2,59 DAX Niemcy 12355,57 0,90 1,35 0,78 3,24 -4,35 FTSE 100 W.Brytania 7203,24 0,63 0,38 0,45 -1,79 -6,30 CAC 40 Francja 5254,10 1,28 -0,16 1,99 5,92 -1,10 IBEX 35 Hiszpania 9646,20 0,49 -0,95 -1,13 -2,07 -3,96 FTSE MIB Włochy 22731,10 1,15 1,26 1,18 16,68 4,02 ASE Grecja 812,53 1,77 -2,22 -3,43 25,14 1,27 BUX Węgry 38670,63 1,27 2,39 -0,53 18,81 -1,79 PX Czechy 1118,17 0,47 0,04 0,08 15,01 3,71 MICEX Rosja 2291,23 -0,52 -0,24 2,87 13,16 8,60 RTS INDEX (w USD) Rosja 1270,17 -0,88 -1,19 4,91 15,74 10,03 BIST 100 Turcja 116567,10 -0,24 -0,91 2,02 30,26 1,07 WIG 20 Polska 2322,09 -1,59 -0,55 -3,51 4,92 -5,65 WIG Polska 61036,99 -0,97 -0,13 -2,50 4,23 -4,25 mWIG 40 Polska 4751,55 0,15 1,23 -0,81 -0,70 -1,97

Adam Torchała