Szwajcarzy ulżą bankom. Ujemne stopy jednak bez zmian

Szwajcarski Bank Narodowy nie zdecydował się na zmianę skrajnie ekspansywnej polityki monetarnej, utrzymując najbardziej ujemną na świecie stopę procentową. SNB wprowadził mechanizm łagodzący wpływ negatywnego oprocentowania depozytów na wyniki banków.



Na rynku spekulowano o możliwym cięciu stóp procentowych w CHF, ale większość rynkowych ekonomistów oczekiwała utrzymania stopy depozytowej bez zmian. SNB znalazł się pod presją po tym, jak tydzień temu na obniżenie stopy depozytowej i wznowienie QE zdecydował się Europejski Bank Centralny. W rezultacie zmalała różnica między stopą depozytową w Szwajcarii i w strefie euro. Tego samego dnia cięcia stopy depozytowej także o 10 pb. (do -0,75%) dokonał bank centralny Danii, zrównując się w ten sposób ze stawką obowiązującą wówczas w SNB.

Stopa oprocentowania depozytów w SNB pozostała bez zmian i wynosi -0,75%. Oprócz Danii żaden inny kraj na świecie nie ma tak niskiej krótkoterminowej stopy procentowej. W czerwcu bank centralny Szwajcarii zastąpił docelowy przedział dla stawki Libor 3M własną stopą procentową (nazwaną „stopą polityki monetarnej”). Stopa ta została utrzymana bez zmian na poziomie -0,75%.

Ponadto bank centralny Szwajcarii podtrzymał deklarację o „gotowości do bezpośrednich interwencji na rynku walutowym”, jeśli tylko uzna je za konieczne. Takie zapewnienie Szwajcarzy utrzymują od pamiętnego „frankogeddonu” ze stycznia 2015 roku . Prawdopodobnie do takich interwencji doszło w sierpniu , gdy kurs EUR/CHF zbliżył się do poziomu 1,0840.

- Sytuacja na rynku walutowym pozostaje delikatna, a frank szwajcarski umocnił się względem koszyka walut partnerów handlowych. Frank pozostaje wysoko wyceniany - napisano we wrześniowym komunikacie SNB. To delikatna zmiana względem czerwca, gdy SNB określał franka jako walutę "wysoko wycenianą", ale bez podania punktu odniesienia.

Nowością w polityce monetarnej Helwetów jest wprowadzenie modyfikacji w ujemnym oprocentowaniu bankowych depozytów.. Ruch ten ma zmniejszyć presję na banki komercyjne, które muszą płacić SNB za ulokowanie w nim pieniędzy.

Limit kwoty wolnej od ujemnego oprocentowania będzie zmienny i ustalany co miesiąc. Wprowadzenie tego rozwiązania zmniejszy zyski SNB. „Kwota wolna” zacznie obowiązywać od 1 listopada 2019 r.

Równocześnie SNB obniżył projekcję inflacyjną. Wrześniowe prognozy zakładają, że inflacja CPI w Szwajcarii do końca roku spadnie w pobliże zera i utrzyma się poniżej 0,5% do końca 2020 roku. Dopiero w połowie 2022 wskaźnik ten ma osiągnąć wartość 1%. Projekcja z czerwca zakładała powrót inflacji CPI do 1% w połowie 2021 roku. Realizacja tego scenariusza sprawiłaby, że o jakichkolwiek podwyżkach stóp procentowych w Szwajcarii można zapomnieć przez najbliższe dwa lata.

SNB obniżył także prognozę dla wzrostu gospodarczego i spodziewa się, że wzrostu PKB Szwajcarii o 0,5-1,0% w 2019 roku. Prognoza z czerwca zakładała wzrost o 1,5%. SNB uważa, że globalna koniunktura gospodarcza uległa pogorszeniu w ostatnich miesiącach, zwalając to na karb napięć handlowych i niepewności politycznej. Spowolnieniu w wydatkach inwestycyjnych i w przemyśle towarzyszył spadek światowej wymiany towarowej. Według SNB utrzymuje się ryzyko osłabienia wzrostu gospodarczego.

KK