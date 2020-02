Rząd znów podnosi opłatę paliwową

Minister infrastruktury podwyższa stawkę opłaty paliwowej na 2020 rok dla benzyny o 12,3 proc. - podano w obwieszczeniu ministra opublikowanego w Monitorze Polskim.

Minister Infrastruktury w obwieszczeniu zmienił stawki, które zostały ustalone w listopadzie 2019 roku.

"Zmiany, o których mowa w pkt 1-3, stosuje się od dnia 1 marca 2020 r. zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020" - napisano.

Według opublikowanego w Monitorze obwieszczenia, w tym roku opłata wyniesie 155,49 zł za 1000 l benzyny silnikowej oraz wyrobów powstałych z jej zmieszania z biokomponentami wobec 138,49 zł z obwieszczenia opublikowanego w listopadzie.

Opłata dla olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa wyniesie 323,34 zł za 1000 l olejów napędowych wobec 306,34 zł w wersji z listopada. Dla gazów opłata wzrośnie do 187,55 zł za 1000 kg wobec 170,55 zł w listopadowej wersji.

Zarządzona przez władze podwyżka oznacza wzrost opłaty paliwowej o ok. 2 grosze na litrze benzyny oraz oleju napędowego (po doliczeniu VAT-u. W tym przypadku płacimy podatek od podatku). Przy zatankowaniu 50 litrów paliwa przekłada się to na 1,05 zł. Już teraz prawie 53% ceny detalicznej benzyny stanowią podatki i opłaty. W cenę litra bezołowiowej 95-tki (kosztującej średnio w skali kraju 4,91 zł/l) wliczone jest 1,54 zł akcyzy, 92 grosze VAT-u i ok. 14 groszy opłaty paliwowej.

Podniesienie opłaty paliwowej nie musi oznaczać, że 1 marca ceny na stacjach paliw wzrosną o 2 gr/l. Mechanizm transmisji tego parapodatku jest znacznie bardziej skomplikowany. Po pierwsze, detaliczne ceny paliw zmieniają się prawie każdego dnia, w zależności od cen hurtowych i marż detalicznych. Te ostatnie w poprzednich tygodniach były stosunkowo wysokie, więc część podwyżki mogą „wziąć na siebie” właściciele stacji (zwłaszcza tych kontrolowanych przez spółki Skarbu Państwa).

Po drugie, hurtowe ceny benzyny zależą przede wszystkim od światowych notowań ropy naftowej i kursu dolara. Obserwowana od 8 stycznia silna przecena ropy naftowej pozwala oczekiwać niższych cen gotowych paliw w rafineriach. Dlatego też w krótkim terminie podwyżka opłaty paliwowej może być dla kierowców niezauważalna.

Ale w długim terminie każdy wzrost opodatkowania zostanie w ten czy inny sposób przerzucony na konsumenta. Za rok ceny paliw będą wyższe, niż byłyby, gdyby rząd nie podniósł opłaty paliwowej.

Resort infrastruktury: podwyżka opłaty paliwowej neutralna dla cen paliw z uwagi na obniżkę akcyzy

Podwyżka opłaty paliwowej od marca jest neutralna dla cen paliw z uwagi na jednoczesną obniżkę stawek akcyzy - podało w komunikacie Ministerstwo Infrastruktury.

"Podwyższenie stawek opłaty paliwowej o 17 zł za 1.000 l i 1.000 kg dokonane obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniającym obwieszczenie w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 (M.P. poz. 211) dotyczy tylko i wyłącznie roku 2020 i jest neutralne dla cen paliw z uwagi na równoczesne pomniejszenie stawek akcyzy w tym samym okresie o 17 zł. (...) Zatem przedmiotowa zmiana stawek nie ma żadnego wpływu na ceny paliwa i kierowców" - napisano.

KK/pap