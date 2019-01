Spółka zależna ABC Data otrzymała decyzję o zapłacie 5,5 mln zł zaległego podatku

ABC Data znów ma problemy z organami podatkowymi. Tym razem chodzi o jej spółkę zależną, która ma zalegać 5,5 mln zł.

- Czeska spółka zależna ABC Data otrzymała decyzję organu podatkowego, zgodnie z którą ma zapłacić 5,5 mln zł podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 2014 r. - poinformowała ABC Data. W ocenie spółki, decyzja organu podatkowego nie znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym.

- Istnieją podstawy do zaskarżenia decyzji do organu podatkowego II instancji, z czego, wedle wiedzy emitenta, ABC Data s.r.o. w Czechach zamierza skorzystać. Zgodnie z obowiązującymi w Czechach przepisami podatkowymi, wniesienie przez ABC Data s.r.o. w Czechach odwołania od decyzji, wstrzyma wykonanie decyzji do czasu jego rozpatrzenia przez organ II instancji - napisano w komunikacie. Spółka wcześniej informowała o postępowaniu skarbowym dotyczącym czeskiej spółki zależnej, nie zdecydowała się jednak na zawiązanie rezerw.

Przypomnijmy, że to nie są pierwsze problemy ABC Daty z organami podatkowymi. Najgłośniejsze były te w Polsce, które dotyczyły II kwartału 2014 roku. W lipcu 2018 roku ABC Data poinformowała, że Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego po zakończeniu kontroli nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie deklarowanych przez spółkę podstaw opodatkowania oraz wysokości zapłaconego podatku VAT za drugi kwartał 2014 roku. Spółka podała w komunikacie, że "wynik kontroli nie rodzi konsekwencji podatkowych". Z kolei w opublikowanym pod koniec września sprawozdaniu finansowym ABC Data poinformowała, że w toku postępowania kontrolnego zakwestionowano prawo spółki do odliczenia VAT w kwocie 4,63 mln zł, a spółka zapłaciła podatek wraz z odsetkami w wysokości 6 mln zł. Taka niespójność w komunikacji oburzyła akcjonariuszy i sprawą zajęła się Komisja Nadzoru Finansowego

Jak wynika z raportu za III kwartał 2018 roku nad spółką wisi także jeszcze inna sprawa podatkowa. W lipcu 2016 roku w spółce zależnej iSource S.A. zostało wszczęte postępowanie kontrolne z upoważnienia Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług w 2013 roku. Ustalenia dokonane w ramach kontroli za okres styczeń – czerwiec 2013 r. skutkowały przedstawieniem iSource S.A. w dniu 14 sierpnia 2018 r. decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2018 r. określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług. za poszczególne miesiące od stycznia 2013 r. do czerwca 2013 r. w łącznej wysokości 11.610 tys. zł. Spółka zaskarżyła tę decyzję i ma nadzieję na wygranie sporu. Warto również dodać, że problemy z organami podatkowymi ma również wielu konkurentów ABC Daty.

ABC Data zniknie z giełdy?

Podatkowe batalie, problemy z odpowiednią komunikacją sprawy dotyczącej II kwartału 2014 roku, a także ogromna konkurencja i wojna cenowa na rynku odbiły się na notowaniach ABC Daty. W 2018 roku posiadacze akcji spółki stracili 31 proc. A to wynik i tak w dużej mierze podreperowany dzięki wezwaniu z końcówki grudnia, które podbiło wycenę spółki. Pierwsze skrzypce w nim grają Szwajcarzy z ALSO Holding, którzy chcą przejąć pełną pulę w spółce i w przyszłości zdjąć ją z giełdy. W ABC od lutego 2017 roku trwa przegląd opcji strategicznych, który ma na celu znalezienie nowego pomysłu na strukturę właścicielską spółki. Oferta ALSO to odpowiedź na tę potrzebę. Wspiera ich w tym obecny główny inwestor spółki - MCI.

Grzegorz Suteniec na łamach "Pulsu Biznesu". Zapisy w wezwaniu potrwają od 15 lutego do 18 marca 2019 roku.

Adam Torchała