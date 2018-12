Mocne wzrosty ABC Daty po wezwaniu

O 27 proc. rośnie wartość akcji ABC Daty na czwartkowej sesji. To efekt wezwania, które ogłosili Szwajcarzy z ALSO.

O wezwaniu na akcje ABC Daty poinformował jeszcze w piątek Santander, miało to jednak miejsce już po giełdowej sesji. Podmiotami wzywającymi są grupa MCI i grupa ALSO Holding, którzy razem zamierzają skupić do 46 534 172 akcji spółki, reprezentujących 37,1 proc. ogólnej liczby głosów na WZA. Proponowana cena to 1,3 zł za sztukę.

Potwierdzenie transakcji podlega zwyczajowym warunkom zawieszającym, w tym m.in. uzyskaniu zgody antymonopolowej Komisji Europejskiej i uzyskaniu przez dwa podmioty wzywające na akcje łącznie co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów na WZA. Zapisy w wezwaniu potrwają od 15 lutego do 18 marca 2019 roku. Przewidywany dzień nabycia akcji na GPW to 21 marca, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 26 marca 2019 roku.

ABC Data może zniknąć z giełdy

W chwili ogłoszenia wezwania grupa ALSO Holding nie posiadała akcji spółki ABC Data, MCI miało jednak w swoim portfelu 60,72 proc. akcji, dających 60,72 proc. głosów i czyniących MCI głównym udziałowcem grupy. Oznacza to, że w przypadku pełnego powodzenia wezwania, w rękach wzywających znajdą się niemal wszystkie akcje spółki, co umożliwi przykładowo ściągnięcie ABC Daty z giełdy.

- W przypadku powodzenia wezwania i osiągnięcia progu przynajmniej 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Grupa ALSO Holding i MCI rozważają przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji Emitenta, a następnie wycofanie spółki z GPW, zgodnie z obowiązującymi przepisami - czytamy w informacji prasowej. ABC Data niebawem może więc dołączyć do przybierającej na sile fali spółek, które został wycofane z giełdy. Szerzej o problemie pisaliśmy w artykule "GPW kurczy się w rekordowo szybkim tempie".

Nie ma wątpliwości, że to ALSO gra pierwsze skrzypce w wezwaniu. W ABC od lutego 2017 roku trwa przegląd opcji strategicznych, który ma na celu znalezienie nowego pomysłu na strukturę właścicielską spółki. Oferta ALSO to odpowiedź na tę potrzebę. Zgodnie z komunikatami po wezwaniu ALSO ma kupić wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe składające się na przedsiębiorstwa ABC Data i ABC Data Marketing.

Dla Szwajcarów przejęcie ABC Daty to pomysł na zwiększenie sprzedaży w Polsce. - W 2017 r. ALSO Polska zwiększyło sprzedaż do 1,85 mld zł z 1,23 mld zł rok wcześniej. ABC Data zamknęła ubiegły rok z 4,6 mld zł skonsolidowanych przychodów i 52 mln zł zysku operacyjnego. Jednostkowe przychody ABC Daty wyniosły w ubiegły roku 3,5 mld zł. Biorąc pod uwagę sprzedaż jednostkową połączonych spółek powstanie podmiot porównywalny do AB, który w minionym roku obrotowym wypracował 4,6 mld zł jednostkowej sprzedaży - tłumaczy Grzegorz Suteniec na łamach "Pulsu Biznesu". Z kolei dla MCI to szansa na wyjście z jednej ze swoich najstarszych inwestycji, fundusz w ABC pojawił się bowiem w 2007 roku.

Pozytywny efekt wezwania już odczuli drobni inwestorzy, proponowana przez ALSO cena wyraźnie przewyższa bowiem cenę rynkową sprzed wezwania. W piątek na zamknięciu za jeden papier ABC Daty płacono 1 zł, tymczasem wzywający oferuje 1,3 zł. W reakcji na wezwanie w czwartek akcje ABC Daty drożały o 27 proc. do poziomu 1,27 zł.

Nawet jednak ten gwałtowny ruch nie uratuje roku inwestorom, którzy od dłuższego czasu posiadają akcje ABC Daty. Od początku roku na akcjach spółki stracili oni przeszło 30 proc., w ciągu ostatnich pięciu lat zaś przeszło połowę zainwestowanego kapitału. Spółce z jednej strony ciążyła ostra konkurencja skutkująca niskimi marżami, a następnie problemy VAT-owskie, z których właściwą komunikacją dodatkowo nie poradził sobie zarząd, co wywołało rozczarowanie części inwestorów oraz zainteresowało KNF.

Adam Torchała